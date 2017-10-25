"Медиа Альянс" обновляет два канала в своем портфолио

«Медиа Альянс», одна из крупнейших медиакомпаний на рынке платного телевидения России, объявляет об обновлении двух каналов в своем портфолио. 26 октября состоится ребрендинг канала ID Xtra – он будет вещать под названием ID Investigation Discovery, сменит облик и позиционирование. 31 октября в новом оформлении предстанет Discovery Science – он обретает более современный и технологичный стиль, близкий молодой аудитории.

Принимая решение о ребрендинге ID Xtra в ID Investigation Discovery, «Медиа Альянс» опиралась на успешный международный опыт – в США этот канал занимает лидирующие позиции в сегменте как платного, так и эфирного телевидения. Отличительная черта канала – вовлекающий сторителлинг: подлинные архивные материалы и интервью, реконструкции реальных событий, лежащие в основе захватывающих историй, привлекают зрительское внимание с первых минут и не отпускают его до финальной развязки. ID Investigation Discovery будет вещать под слоганом «В поисках истины» и рассказывать о расследовании реальных преступлений.

Идея слогана отражена также в логотипе канала. Квадрат, который словно выполнен из стекла, символизирует, что тайное всегда становится явным, и даже самое запутанное дело со временем станет понятным и прозрачным.

Обновление позиционирования и оформления Discovery Science обусловлено в первую очередь тем, что наука стремительно молодеет. Сегодня типичный ученый больше похож на Илона Маска, чем на Альберта Эйнштейна, и канал теперь обращается к более молодой аудитории – мужчинам и женщинам 18 лет и старше, которым интересны наука и устройство окружающего мира. Они верят в новые технологии и стремятся использовать их в повседневной жизни. Discovery Science будет вещать под слоганом «Наука – это мы», вдохновляя тех, кто изменит будущее: именно этот посыл выражает миссию бренда.

Контрастные сочетания ярких цветов в вариациях логотипа также апеллируют к молодой аудитории. Изображение выполнено в форме стилизованного куба, символизирующего многогранность науки, и ассоциируется с высокими технологиями – в его очертаниях можно увидеть и миниатюрную, но вместительную карту памяти, и чип новейшего устройства, и кристалл, выращенный в лаборатории, и космический зонд, и многое другое, так или иначе связанное с последними научными достижениями.

«Мы рады представить зрителям ID Investigation Discovery, кинематографичный и утонченный стиль которого органично дополняет высококачественный контент. Мы также уверены, что аудитория оценит и новый облик Discovery Science. Наука давно уже выбралась за пределы лабораторий, она стала ближе и доступнее благодаря интернету и новым технологиям. Энтузиасты науки стали моложе, и канал теперь вещает на их волне», – говорит Артем Кувшинов, директор телеканалов «Медиа Альянс».