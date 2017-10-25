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"Медиа Альянс" обновляет два канала в своем портфолио

&quot;Медиа Альянс&quot; обновляет два канала в своем портфолио

ID Investigation Discovery придет на смену ID Xtra, Discovery Science станет ближе молодой аудитории.

 «Медиа Альянс», одна из крупнейших медиакомпаний на рынке платного телевидения России, объявляет об обновлении двух каналов в своем портфолио. 26 октября состоится ребрендинг канала ID Xtra – он будет вещать под названием ID Investigation Discovery, сменит облик и позиционирование. 31 октября в новом оформлении предстанет Discovery Science – он обретает более современный и технологичный стиль, близкий молодой аудитории. 

Принимая решение о ребрендинге ID Xtra в ID Investigation Discovery, «Медиа Альянс» опиралась на успешный международный опыт – в США этот канал занимает лидирующие позиции в сегменте как платного, так и эфирного телевидения. Отличительная черта канала – вовлекающий сторителлинг: подлинные архивные материалы и интервью, реконструкции реальных событий, лежащие в основе захватывающих историй, привлекают зрительское внимание с первых минут и не отпускают его до финальной развязки. ID Investigation Discovery будет вещать под слоганом «В поисках истины» и рассказывать о расследовании реальных преступлений.

Идея слогана отражена также в логотипе канала. Квадрат, который словно выполнен из стекла, символизирует, что тайное всегда становится явным, и даже самое запутанное дело со временем станет понятным и прозрачным.

Обновление позиционирования и оформления Discovery Science обусловлено в первую очередь тем, что наука стремительно молодеет. Сегодня типичный ученый больше похож на Илона Маска, чем на Альберта Эйнштейна, и канал теперь обращается к более молодой аудитории – мужчинам и женщинам 18 лет и старше, которым интересны наука и устройство окружающего мира. Они верят в новые технологии и стремятся использовать их в повседневной жизни. Discovery Science будет вещать под слоганом «Наука – это мы», вдохновляя тех, кто изменит будущее: именно этот посыл выражает миссию бренда.

Контрастные сочетания ярких цветов в вариациях логотипа также апеллируют к молодой аудитории. Изображение выполнено в форме стилизованного куба, символизирующего многогранность науки, и ассоциируется с высокими технологиями – в его очертаниях можно увидеть и миниатюрную, но вместительную карту памяти, и чип новейшего устройства, и кристалл, выращенный в лаборатории, и космический зонд, и многое другое, так или иначе связанное с последними научными достижениями.

«Мы рады представить зрителям ID Investigation Discovery, кинематографичный и утонченный стиль которого органично дополняет высококачественный контент. Мы также уверены, что аудитория оценит и новый облик Discovery Science. Наука давно уже выбралась за пределы лабораторий, она стала ближе и доступнее благодаря интернету и новым технологиям. Энтузиасты науки стали моложе, и канал теперь вещает на их волне», – говорит Артем Кувшинов, директор телеканалов «Медиа Альянс».

26.10.2017

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