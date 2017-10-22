Компания Орифлэйм запустила нестандартную для косметического бренда рекламную кампанию

Шведский бренд уже не первый раз призывает рассматривать понятие красоты не только с точки зрения внешней привлекательности: так в феврале 2017 года была запущена рекламная кампания с Екатериной Гусевой в главной роли, которая задавала вопрос аудитории: «Что такое красота?». По сюжету становилось понятно, что красота – это гармония внутреннего и внешнего. Эту идею продолжает транслировать новый рекламный ролик, героиней которого стала известный блогер и актриса Ирина Горбачева. На этот раз в ролике затронута важная социальная проблема в обществе: навязывание стандартов красоты, в результате чего он получился весьма провокационным.

Рекламная кампания продлится до февраля 2018 года.

Клиент:

Анна Плещева, Старший менеджер по рекламе и PR в России и СНГ компании Орифлэйм

Кирилл Куталов, Старший менеджер по разработке креативных концепций компании Орифлэйм

Креатив – in-house

Креативный консультант – Сандро Гелашвили

Арт директор – Алик Мамедов

Production – Dago:

Режиссер – Kuba Michalczuk

Оператор – Maciek Ryter

Продюсеры – Евгений Роменский и Татьяна Бортник