Компания Орифлэйм отмечает полувековой юбилей

В 2017 году компания Орифлэйм отмечает значимую дату – 50 лет со дня основания. На протяжении всей своей богатой истории шведский бренд помогает людям по всему миру воплощать мечты о красоте, качественной жизни и личном успехе, создавая сообщество людей, влюбленных в красоту!

В 1967 году братья Роберт и Йонас аф Йокник создали косметическую компанию прямых продаж, которая и по сей задает мировые стандарты качества. Орифлэйм всегда идет в ногу со временем, воплощая самые актуальные тренды в своей продукции, а также постоянно работая над совершенствованием формул и технологий производства. В юбилейный год компания представила новую концепцию «Красота как образ жизни», которая наиболее четко отражает миссию бренда на сегодняшний день, а также сделала своим бизнес-партнерам роскошный подарок, открыв обновленный сервисный центр «Сокол».

Юрий Михайлюк, Вице-президент Орифлэйм Россия и Беларусь: «Я безумно горд быть частью богатой истории Орифлэйм! За эти годы нам удалось создать большое сообщество единомышленников во всем мире и вместе мы подошли к этому важному рубежу крепкими и сильными как никогда. Я уверен, что впереди нас ждет еще множество побед и достижений, вместе с нашими партнерами мы покорим новые высоты, а потребители будут приятно удивлены инновационными продуктами и интересными проектами от Орифлэйм».

На протяжении многих лет качеству Орифлэйм доверяют именитые российские и зарубежные звезды: Деми Мур, Наталья Водянова, Валентин Юдашкин, Евгений Плющенко, Федор Бондарчук, Тина Канделаки, Татьяна Навка, Дима Билан, Елена Дементьева и другие. Потребители всего мира выбирают для себя продукты шведского качества – каждые 15 секунд кто-то в мире покупает тушь 5-в-1 «Очевидный эффект», которая с 2014 года выпускается под ультрамодным брендом The ONE.