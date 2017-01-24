Компания Орифлэйм воплощает инновационный подход к рекламе в новой кампании "Красота как образ жизни"
В феврале 2017 года шведский бренд представляет новое позиционирование – «Красота как образ жизни», которое основывается на принципиально новом комплексном подходе к красоте, объединяющем в себе правильное питание и здоровый образ жизни, ежедневный уход за кожей, бизнес возможности и макияж, подчеркивающий индивидуальность.
После длительных и тщательных исследований рынка, специалисты косметического гиганта провели масштабную работу над стратегией развития бренда, структурой продуктового портфеля, а также существенно переработали план работы с бизнес-партнерами. В результате был сформирован принципиально новый, комплексный подход к позиционированию продуктов и возможностей Орифлэйм на рынке. Используя различные категории своих продуктовых линеек в комплексе, компания может теперь предложить потребителю целостный подход к красоте, а именно: комплексный ежедневный уход за кожей, пищевые добавки для правильного питания, возможности для построения успешного бизнеса, а также все необходимые косметические средства и аксессуары для завершения успешного образа.
В поддержку нового позиционирования Орифлэйм совместно с производственной кинокомпанией Bazelevs создали рекламный ролик, в котором приняли участие актриса театра и кино Екатерина Гусева, ставшая лицом рекламной кампании, а также популярные бьюти-, лайфстаил- и фитнес- блогеры Рунета. Креативная идея проста – ролик выполнен в формате личного размышления человека на тему «Что такое красота?», а основные тезисы нового манифеста компании проиллюстрированы короткими сюжетами, роли в которых исполняют популярные блогеры Рунета.
Компания: Oriflame Бренд: Oriflame Название: Красота как образ жизни Агентство: in-house Страна: Россия
Состав творческой группы:
Креатив – in-house Production – Bazelevs: Режиссер – Thomas Wommelsdorf Композитор – Максим Кузнеченков Оператор – Максим Жуков Руководитель департамента рекламы Bazelevs – Екатерина Ткаченко Продюсер – Анна Шиманогова Ассистент продюсера – Ксения Первушина Фотограф – Елена Сарапульцева
Клиент: Сергей Антонов, Директор по коммуникациям СНГ Анна Плещева, Менеджер по рекламе и PR СНГ Кирилл Куталов, Старший редактор отдела коммуникаций
Сергей Антонов, Директор по коммуникациям Орифлэйм: «Рекламная кампания «Красота как образ жизни» – это лишь отражение той гигантской работы по построению сообщества, которую мы ведем ежедневно. Каждый сезон мы привлекаем звезд, блогеров и экспертов для проведения множества акций и мероприятий как онлайн, так и оффлайн, а также выпускаем большое количество яркого и полезного контента, чтобы помочь людям в нашем сообществе жить более интересной и насыщенной жизнью».
Медийная рекламная кампания общей стоимостью более 200 миллионов рублей, начнется в феврале 2017 года и задействует такие каналы коммуникации как ТВ, Интернет и пресса, прогнозируемый охват – более 91% целевой аудитории. К 2025 году компания Орифлэйм планирует стать косметическим брендом номер один в регионе, войти в топ пять брендов, занимающихся производством пищевых добавок, и закрепить за собой уникальную позицию на рынке, став узнаваемой как «шведский эксперт по красоте как образу жизни».
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