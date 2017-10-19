Свободы будет больше. В ноябре "Ночь пожирателей рекламы" зажжет гигантский экран в Ельцин Центре
Одна из самых ярких и творческих вечеринок Екатеринбурга – «Ночь пожирателей рекламы» в этом году меняет формат, ломает преграды и провозглашает тему «Свободы».
Всю ночь с 17 на 18 ноября на одной из самых разносторонних площадок города будут бушевать свобода творчества и самовыражения, свобода движения и мысли, свобода общения и жизни.
«Мы решили отказаться от формата кинотеатра и стереть границы. Лучшие мировые ролики будут демонстрироваться на широкоформатном экране в атриуме Ельцин Центра, а зрители смогут свободно перемещаться по ночному фойе и этажам, общаться в зоне партнеров. Программа будет традиционно поделена на три части, между полуторачасовыми сетами будут перерывы, но разделения пространства между зоной общения и зоной просмотра больше не будет», – рассказал бессменный ведущий проекта Даниил Макеранец.
Девиз программы 2017 года – «Только по любви!». Зрителей ждут 7 часов избранных романтичных, ироничных, сумасшедших и по-настоящему трогательных видеоновелл и самые яркие впечатления этой осени.
В меню Ночи 2017:
- Шокирующая испанская реклама
- Тор "Гора" Бёрнсон раскрывает секреты своей силы
- Безумный рекламный ролик Kenzo World
- Секреты женской привлекательности от Budweiser
- Многоликий Стэтхэм для LG
- Сильвестр Сталлоне доставляет свежий хлеб
- Эдриан Броуди доводит девушек до слез
- Обама в постели с Трампом
- Беги, Брэд, беги!
- Искусственный интеллект. Реклама, снятая роботами
- Пародия на фильм «Гравитация» от McDonalds
- Современный первопроходец Хью Джекман
- Sony визуализирует звук с помощью животных
- Скандальная реклама Nike: чемпионами не рождаются
- Креативная реклама от Lynx
И другие.
Только до 23 октября на билеты со свободной рассадкой действует промо-цена – 1500 рублей, к дате мероприятия их стоимость увеличится до 3500 рублей. Отдельно можно приобрести VIP билет за столики в ресторане БарБорис – его цена фиксированная и составляет 3500 рублей, в стоимость также включён приятный комплимент от ресторана. Приобрести билеты можно во всех кассах города.
Синематека Жана Мари Бурсико, созданная одержимым рекламой французом в 1980 году, уже почти 40 лет триумфально шествует по миру, покорив 50 стран. «В 1980 году меня принимали за безумца, когда я предложил показывать зрителям рекламу всю ночь. Сегодня положение вещей изменилось, и меня называют безумцем, когда я предлагаю приостановить проект «Ночь пожирателей рекламы», - говорит о своем проекте мсье Бурсико.
20.10.2017
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