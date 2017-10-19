Свободы будет больше. В ноябре "Ночь пожирателей рекламы" зажжет гигантский экран в Ельцин Центре

Одна из самых ярких и творческих вечеринок Екатеринбурга – «Ночь пожирателей рекламы» в этом году меняет формат, ломает преграды и провозглашает тему «Свободы».

Всю ночь с 17 на 18 ноября на одной из самых разносторонних площадок города будут бушевать свобода творчества и самовыражения, свобода движения и мысли, свобода общения и жизни.

«Мы решили отказаться от формата кинотеатра и стереть границы. Лучшие мировые ролики будут демонстрироваться на широкоформатном экране в атриуме Ельцин Центра, а зрители смогут свободно перемещаться по ночному фойе и этажам, общаться в зоне партнеров. Программа будет традиционно поделена на три части, между полуторачасовыми сетами будут перерывы, но разделения пространства между зоной общения и зоной просмотра больше не будет», – рассказал бессменный ведущий проекта Даниил Макеранец.

Девиз программы 2017 года – «Только по любви!». Зрителей ждут 7 часов избранных романтичных, ироничных, сумасшедших и по-настоящему трогательных видеоновелл и самые яркие впечатления этой осени.

В меню Ночи 2017:

Шокирующая испанская реклама

Тор "Гора" Бёрнсон раскрывает секреты своей силы

Безумный рекламный ролик Kenzo World

Секреты женской привлекательности от Budweiser

Многоликий Стэтхэм для LG

Сильвестр Сталлоне доставляет свежий хлеб

Эдриан Броуди доводит девушек до слез

Обама в постели с Трампом

Беги, Брэд, беги!

Искусственный интеллект. Реклама, снятая роботами

Пародия на фильм «Гравитация» от McDonalds

Современный первопроходец Хью Джекман

Sony визуализирует звук с помощью животных

Скандальная реклама Nike: чемпионами не рождаются

Креативная реклама от Lynx

И другие.

Только до 23 октября на билеты со свободной рассадкой действует промо-цена – 1500 рублей, к дате мероприятия их стоимость увеличится до 3500 рублей. Отдельно можно приобрести VIP билет за столики в ресторане БарБорис – его цена фиксированная и составляет 3500 рублей, в стоимость также включён приятный комплимент от ресторана. Приобрести билеты можно во всех кассах города.

Синематека Жана Мари Бурсико, созданная одержимым рекламой французом в 1980 году, уже почти 40 лет триумфально шествует по миру, покорив 50 стран. «В 1980 году меня принимали за безумца, когда я предложил показывать зрителям рекламу всю ночь. Сегодня положение вещей изменилось, и меня называют безумцем, когда я предлагаю приостановить проект «Ночь пожирателей рекламы», - говорит о своем проекте мсье Бурсико.