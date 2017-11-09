Два поколения рекламщиков поспорили из-за качества современной рекламы и креатива

За неделю до екатеринбургской премьеры международной «Ночи Пожирателей Рекламы 2017», в Ельцин Центре состоялся открытый показ коллекции российских рекламных роликов и открытая дискуссия на тему «Реклама 90-х. Начало». Вспомнить, каким был рекламный прайм-тайм на отечественных экранах 20 лет назад, собрались режиссеры, продюсеры, маркетологи – те, кто создавал ее тогда и сейчас.

Экспертами в дискуссии выступили Даниил Костинский, продюсер и директор проекта «Ночь пожирателей рекламы» в России, Константин Брызгалов, независимый эксперт по маркетингу, Лев Маврин, режиссер документалист, Олег Ракович, Александр Устинов, директор агентства Beavers Brothers, Илья Скворцов, художественный руководитель Екатеринбургского Дома актера и другие.

Участники мероприятия вспомнили и обсудили известные кампании, такие как «Всемирная история» банка «Империал», серию роликов о купце первой гильдии Савве Тимофеевиче Сбруеве от компании Ростеп, «Новые правила» и «Точность никогда не бывает лишней» от Билайн GSM, «Милая моя, где ты» от Lada и другие.

«Готовясь к Ночи Пожирателей в этом году, мы решили уделить внимание не только иностранным роликам, но и российским. И обратиться к истории, чтобы понять, как менялась и меняется всемирная реклама. Именно поэтому было решено собрать дополнительную программу Ночи, посвященную рекламе 90-х здесь, на площадке Ельцин Центра и привлечь к обсуждению рекламистов «со стажем», – прокомментировал Даниил Макеранец, продюсер «Ночи Пожирателей Рекламы» в Екатеринбурге.

Одна из самых ярких и творческих вечеринок Екатеринбурга – «Ночь пожирателей рекламы» в этом году пройдет 17 ноября. Подборка из синематеки Жана Мари Бурсико зажжет гигантский экран в Ельцин Центре. Всю ночь на площадке будут бушевать свобода творчества и самовыражения, свобода движения и мысли, свобода общения и жизни. Подробнее на сайте npr-ekb.ru