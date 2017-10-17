Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки "Савушкиного продукта"

В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
В компании «Савушкин продукт» сообщили, что заметили данный факт, но от официальных комментариев отказались. Заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Бабушкина крынка» Василий Стасев сообщил belretail.by, что никакого копирования в дизайне нет и вообще проблем с ОАО «Савушкин продукт» у предприятия также нет.
Почему такое до сих пор происходит в принципе? Почему это делают крупнейшие в стране производители продукции? Belretail.by попросил прокомментировать ситуацию известного беларусского дизайнера Василия Андреева
Категорийность
Визуальные признаки категории Coca-Cola — красно-белый цвет. Поэтому Бела Кола красно-белого цвета. Cola испанского гиганта в ритейле DIA — красного цвета. И куча других Cola — неожиданно, но тоже красного цвета.
В данном случае с маслом ситуация аналогичная, как, впрочем, и с молоком. На молоке долгое время выигрывал сюжет — коровки, трава, капля, божья коровка на травинке. Были лидерами продаж, но не из-за дизайна, конечно.
За лидером
Но «вторые» — те, кто идет за лидером, повторяли такой дизайн. Потому что внутри коллектива всегда найдётся бренд-менеджер, который скажет: «продукт же продается в таком дизайне».
Как только лидер меняет дизайн — формируются новые визуальные свойства категории.
«Бабушкина крынка» отлично знает, что «Савушкин продукт» — лидер на рынке Беларуси. И просто делает то, что в агентствах называют тактикой «Хамелеон» — маскируется под дизайн лидера.
Прибыль
Если поговорить с теми, кто работает с СТМ в ритейле, то вы услышите:
- Мы берем дизайн уже раскрученных ТМ,
- На это тратится почти ноль,
- А продажи бешенные.
Рост
И тут надо обратиться к смешному личному опыту в 2008 году.
Меня позвали в компанию «Весна» из Самары. Владелец компании сделал порошок «Апрель». Позже этот нейминг «внезапно» появится у нашего беларусского «Сонца», но уже в англоязычном варианте.
Порошок «Апрель» в 2008 стоил на рынках (это был главный канал продаж) — 18 руб./пакет, а Ariel — 43 руб./пакет.
Дизайн полностью копировал лидера категории — Ariel. Продажи были бешенные: продукт даже не доходил в магазины. Все уходило на рынках: киоски, деревянные столы и пр.
Но потом в 2008-м владелец решил сделать свою торговую марку, чтобы экспортировать продукцию и зарабатывать больше. На этот проект и пригласили меня.
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