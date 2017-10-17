Есть мнение ...

Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки "Савушкиного продукта"

Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки &quot;Савушкиного продукта&quot;

В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.

В компании «Савушкин продукт» сообщили, что заметили данный факт, но от официальных комментариев отказались. Заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Бабушкина крынка» Василий Стасев сообщил belretail.by, что никакого копирования в дизайне нет и вообще проблем с ОАО «Савушкин продукт» у предприятия также нет.

Почему такое до сих пор происходит в принципе? Почему это делают крупнейшие в стране производители продукции? Belretail.by попросил прокомментировать ситуацию известного беларусского дизайнера Василия Андреева

Категорийность

Визуальные признаки категории Coca-Cola — красно-белый цвет. Поэтому Бела Кола красно-белого цвета. Cola испанского гиганта в ритейле DIA — красного цвета. И куча других Cola — неожиданно, но тоже красного цвета.

В данном случае с маслом ситуация аналогичная, как, впрочем, и с молоком. На молоке долгое время выигрывал сюжет — коровки, трава, капля, божья коровка на травинке. Были лидерами продаж, но не из-за дизайна, конечно.

За лидером

Но «вторые» — те, кто идет за лидером, повторяли такой дизайн. Потому что внутри коллектива всегда найдётся бренд-менеджер, который скажет: «продукт же продается в таком дизайне».

Как только лидер меняет дизайн — формируются новые визуальные свойства категории.

«Бабушкина крынка» отлично знает, что «Савушкин продукт» — лидер на рынке Беларуси. И просто делает то, что в агентствах называют тактикой «Хамелеон» — маскируется под дизайн лидера.

Прибыль

Если поговорить с теми, кто работает с СТМ в ритейле, то вы услышите:

  • Мы берем дизайн уже раскрученных ТМ,
  • На это тратится почти ноль,
  • А продажи бешенные.

Рост

И тут надо обратиться к смешному личному опыту в 2008 году.

Меня позвали в компанию «Весна» из Самары. Владелец компании сделал порошок «Апрель». Позже этот нейминг «внезапно» появится у нашего беларусского «Сонца», но уже в англоязычном варианте.

Порошок «Апрель» в 2008 стоил на рынках (это был главный канал продаж) — 18 руб./пакет, а Ariel — 43 руб./пакет.

Дизайн полностью копировал лидера категории — Ariel. Продажи были бешенные: продукт даже не доходил в магазины. Все уходило на рынках: киоски, деревянные столы и пр.

Но потом в 2008-м владелец решил сделать свою торговую марку, чтобы экспортировать продукцию и зарабатывать больше. На этот проект и пригласили меня.

18.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Школа рекламиста

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Почему &quot;Бабушкина крынка&quot; копирует дизайн упаковки...Почему "Бабушкина крынка" копирует дизайн упаковки...
В сентябре этого года ОАО «Бабушкина крынка» выпустила сливочное масло, упаковка которого очень похожа на упаковку аналогичной продукции ОАО «Савушкин продукт» под брендом «Брест-Литовск». Профессиональный комментарий известного в Беларуси дизайнера Василия Андреева.
Джек Ма: &quot;Цифровая революция сделает людей более...Джек Ма: "Цифровая революция сделает людей более... (1)
Цифровая революция изменит структуру мирового рынка и сделает людей более счастливыми. Об этомзаявил хедлайнер второго дня форума «Открытые инновации» – председатель правления одного из крупнейших мировых интернет-ретейлеров Alibaba Group Джек Ма.
Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество...Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество... (2)
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

18.10.2017 - 12:09
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация