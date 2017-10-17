Радиостанции "Европейской медиагруппы" – лидеры вещания двух столиц

Согласно данным исследования Mediascope по Москве и Санкт-Петербургу за период июль-сентябрь 2017 года, аудитория радиостанций «Европейской медиагруппы» увеличилась в обоих городах. Три ведущие станции холдинга – «Европа Плюс», «Дорожное радио» и «Ретро FM» – входят в TOP-5 радиостанций по совокупной ежедневной аудитории двух столиц.

Лидирует «Европа Плюс» – 1 млн 870 тыс. слушателей в Москве и Санкт-Петербурге, на 2-м месте – «Дорожное радио», 1 млн 750 тыс. слушателей ежедневно. «Ретро FM» – четвертое по совокупной аудитории, 1 млн 527 тыс. человек.

В московской тройке самых популярных радиостанций уверенно размещаются «Европа Плюс» и «Ретро FM» – 2-е и 3-е место соответственно. Тройка лидеров в Санкт-Петербурге: «Дорожное радио» (№1), «Европа Плюс» (№2) и «Ретро FM» (№3).

Радио «Европа Плюс» в Москве выбирают 1 млн. 118 тыс. человек ежедневно (10,4% от населения Москвы). В Санкт-Петербурге аудитория станции достигла 751 тыс. слушателей (16,3%) и увеличилась на 1,3 процентных пункта по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

«Дорожное радио» является лидером среди всех радиостанций в городе на Неве (890 тыс. слушателей) – 19,2% от населения города, в Москве занимает седьмую строчку среди музыкальных станций (860 тыс. слушателей) – 8%. Рост аудитории «Дорожного радио» в Москве составил 0,6 п.п., в Санкт-Петербурге – 1,1 п.п.

«Ретро FM» занимает третью позицию в рейтингах Москвы и Санкт-Петербурга. В столице на волну 88.3 FM каждый день настраиваются 1 млн 026 тыс. человек (9,5%), волну 88.0 FM в Санкт-Петербурге выбирают 501 тыс. слушателей (10,8%). Рост аудитории составил 0,2 и 0,5 п.п. соответственно.

Постепенно набирают столичную аудиторию и другие радиостанции холдинга.

Показатель Daily Reach радиостанции «Спорт FM» в Москве вырос на 0,3 п.п. до 3,3% (360 тыс. слушателей). В Санкт-Петербурге «Спорт FM» стал на два ранговых пункта выше – аудитория составила 89 тыс. человек (1,9%).

«Новое Радио» поднялось в московском рейтинге на две ступени (+0.2 п.п.) и достигло аудитории 174 тыс. человек (1,6%). В Санкт-Петербурге аудитория «Нового Радио» выросла на 0,4 п.п., радиостанцию слушает 165 тыс. петербуржцев (3,6%).

Существенно выросла аудитория питерского «Эльдорадио» (на 0,8 процентных пункта), что позволило радиостанции занять шестую строчку рейтинга среди музыкальных станций города – на три позиции выше, чем в предыдущем периоде. Сегодня радиостанцию выбирают 394 тыс. человек (8,5%).

*Mediascope, Radio Index –Москва, Санкт-Петербург, ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2017, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.