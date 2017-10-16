Россияне при покупке смартфонов онлайн отдают предпочтение Apple, Huawei и Xiaomi

Аналитика по продажам смартфонов онлайн в третьем квартале и за девять месяцев 2017 года от М.Видео и проекта m_mobile.

В третьем квартале 2017 года онлайн-продажи смартфонов показали абсолютный рекорд по объему продаж и динамике роста в штуках.

По итогам периода июль – сентябрь 2017 года продажи смартфонов в интернете достигли 13,5 млрд рублей и 880 тысяч штук. Относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 42% в штуках и 41% в деньгах. В третьем квартале 2016 года прирост по сравнению с третьим кварталом 2015 года составлял +24% в деньгах и +9% в штуках.

Онлайн-продажи являются ключевым драйвером российского рынка смартфонов. За полные девять месяцев 2017 года по оценке «М.Видео» россияне купили в онлайн-магазинах 2,2 млн смартфонов на общую сумму 35 млрд рублей.

Рынок вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 27% в штуках и 28% в деньгах. Доля интернет-продаж на рынке смартфонов достигла рекордных 15%. Еще год назад на интернет-продажи приходилось только 12% российского рынка смартфонов.

В целом российский рынок смартфонов (онлайн+оффлайн) по итогам девяти месяцев 2017 года составил порядка 259 млрд рублей и более 20 млн штук. Относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 11% в штуках и на 15,6% в деньгах.

Онлайн-продажи «М.Видео» росли вдвое выше рынка – плюс 70% в деньгах и штуках за девять месяцев 2017 года. Ритейлер постепенно становится номер один в умах потребителей не только при выборе бытой электроники, но и цифровых гаджетов. Компания успешно запускает ключевые новинки, предлагая конкурентные цены, рассрочку и онлайн-кредитования при качественном уровне сервиса.

Средний чек в онлайне на четверть выше, чем в розничном канале: по итогам девяти месяцев он составил 15 700 рублей.

Наиболее динамично росли продажи смартфонов в верхнем ценовом сегменте (дороже 40 000 рублей). Прирост этой категории за январь-сентябрь составил +43% в штуках и +42% в деньгах. Чуть менее интенсивно рос сегмент от 10 до 20 тысяч рублей: +35% в деньгах и +36% в штуках.

«В верхнем ценовом сегменте активно растут онлайн-продажи Apple, смартфоны этого бренда пользуются заслуженным доверием аудитории, покупатели имеют представление о дизайне и характеристиках устройства, его достоинствах, и приняв решение о покупке нового iPhone, делают заказ онлайн. Кроме того, летом 2017 года на продукцию Apple действовали очень привлекательные ценовые предложения, например, «М.Видео» снизила цены в среднем на 10%, что также стимулировало спрос. В ценовом сегменте 10-20 тысяч рублей спросом в интернете пользовались модели Samsung и китайские бренды-лидеры – Xiaomi, Huawei, Honor. Так, онлайн-продажи Xiaomi за девять месяцев 2017 года выросли в 13 раз в штуках и в 10 раз в деньгах относительно аналогичного периода 2016 года», – отметил руководитель департамента мобильной техники «М.Видео» Сергей Сухоруков.