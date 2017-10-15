Новый ориентир

Компания «Логопарк Девелопмент», оперирующая на рынке складской недвижимости, объявила о смене названия и полном обновлении фирменного стиля. Ребрендинг осуществила компания BBDO Branding.

Компания «Логопарк Девелопмент» была основана в 2011 году, начав со строительства двух логистических парков на севере Московской области. Сейчас компания реализует более 1 миллиона кв.м складских и производственных площадей на более чем 220 га земли в Подмосковье и является одним из ведущих игроков рынка с обширным портфелем клиентов мирового и всероссийского уровня и реализованных мультитемпературных проектов класса «А+».

Высокие темпы развития актуализировали вопрос о соответствии бренда «Логопарк Девелопмент» образу стремительно развивающейся компании, а также масштабам и динамике бизнеса.

Идея о лидере, определяющем направление движения и развития, легла в основу нового образа компании. Именно поэтому «Логопарк Девелопмент» сменила имя на яркое и эмоциональное — «Ориентир».

В рамках проведения ребрендинга компания не только изменит название и логотип, но также даст новые названия существующим логистическим паркам – например, «ОРИЕНТИР Север».

«Успех нашей компании, позиция на рынке, размер и сложность реализуемых проектов, а также наши амбиции и стратегия на будущее потребовали нового, яркого и соответствующего нашим ценностям фирменного стиля. Мы благодарны компании BBDO за совместную работу, результатом которой стало имя – Ориентир», — отмечает генеральный директор «Ориентира» Андрей Постников.

Фирменный стиль нового бренда выделяется на фоне графического оформления, привычного для отрасли индустриальной недвижимости. Центром нового логотипа является лаконичный и эффектный знак, в котором угадывается несколько ярких образов: «Ориентир» — это и источник света, и маяк, и победоносно вскинутые вверх руки. Мощное, контрастное сочетание фирменных цветов обновленного бренда —красного и яркого синего — отражают энергичность и напор девелопера.

«Этот фирменный стиль родился как графический ответ на ту энергию, которую излучает команда. Здесь все просто и одновременно вдохновляюще. Такой знак подходит тем, кто трудолюбив и решителен. Кто готов стать ориентиром, чтобы взять на себя ответственность», — подчеркивает Ольга Коновалова, генеральный директор BBDO Branding.

Команда проекта

Логопарк Девелопмент

Андрей Постников — управляющий директор

Александра Селезнева — коммерческий директор

Павел Несмачный — менеджер по работе с ключевыми клиентами

Дарья Марфина — менеджер по работе с ключевыми клиентами

BBDO Branding

Мария Петрова – творческий директор

Кирилл Мартьянов – старший дизайнер

Константин Лукьянов – типографика логотипа

Ольга Коновалова – генеральный директор

Роман Лакомов – директор проектов