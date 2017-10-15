TLC запустил социальную кампанию вместе с фондом "Даунсайд Ап"

Телеканал TLC совместно с благотворительным фондом «Даунсайд Ап» запускает социальную кампанию в поддержку людей с синдромом Дауна. Она проходит под слоганом «Не верьте в стереотипы. Верьте в человека» и направлена на преодоление существующих предрассудков и предубеждений, связанных с этой геномной патологией. Цель этой социальной инициативы — попытаться изменить отношение к людям с синдромом Дауна, и показать, что лишняя хромосома не делает лишним самого человека.

Одной из ключевых премьер TLC в октябре стал проект «Дети солнца», посвященный детям с синдромом Дауна. Истории героев проекта показывают зрителям, что любой ребенок способен стать полноценным членом общества при всесторонней поддержке близких и последовательной адаптации. Вопреки распространенному мнению, дети с синдромом Дауна далеко не беспомощны: они занимаются спортом и творчеством, осваивают новые хобби, тянутся к новым знаниям. Дети, воспитанные в семье, активнее развиваются и социализируются, добиваются успеха в самых разных областях — спорте, кинематографе, музыке и даже бизнесе, — живут полной жизнью, в то время как дети, от которых родители отказываются и оставляют в специализированных закрытых учреждениях, развиваются гораздо хуже.

Социальная инициатива TLC и фонда «Даунсайд Ап» объединяет сразу несколько площадок. В эфире TLC будет запущена промокампания, призванная помочь обществу отказаться от предубеждений, преодолеть стереотипы и понять, что распространенные представления о людях с синдромом Дауна — всего лишь предрассудки. Просветительским целям служит и специально созданная страница на сайте TLC, позволяющая узнать больше о синдроме Дауна, познакомиться с вдохновляющими примерами людей, достигших удивительных высот каждый в своей области, и понять, что особенные дети – активные, созидающие и увлекающиеся, как и их сверстники. Кроме того, на странице сайта TLC каждый может поддержать особенных детей.

«TLC всегда стремится поднимать важные для общества вопросы, обращать внимание на истории людей, которые вопреки обстоятельствам многого добиваются в своей жизни, но все же нуждаются в поддержке. Цель социальной кампании, которую TLC проводит в партнерстве с благотворительным фондом «Даунсайд Ап», — помочь людям сломать стереотипы, связанные с синдромом Дауна, отказаться от предрассудков и научиться видеть не диагноз, а в первую очередь личность. Тематика проекта «Дети солнца» соответствует традиционным ценностям TLC — такие дети тянутся к миру, вдохновляют с достоинством преодолевать жизненные трудности, упорно идти к своей цели, стремиться к новым достижениям, принимать других людей такими, какие они есть», — комментирует Артем Кувшинов, директор телеканалов «Медиа Альянс».

«Поддержка близких — важнейший фактор в социализации ребенка с особенностями развития, однако и семье иногда необходимы помощь и совет. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» оказывает системную поддержку не только детям, но и их родителям. Специалисты фонда помогают семьям во всех аспектах развития, воспитания и социальной адаптации особых детей и способствуют их подготовке к самостоятельной жизни, успешному общению со сверстниками, посещению детских садов и школ. Миссия фонда — изменить к лучшему жизнь людей с синдромом Дауна в России, обеспечить личностное развитие, раскрыть потенциал и помочь особенным детям адаптироваться в обществе», — комментирует Анна Португалова, директор благотворительного фонда «Даунсайд Ап».