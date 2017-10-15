Новости

TLC запустил социальную кампанию вместе с фондом "Даунсайд Ап"

TLC запустил социальную кампанию вместе с фондом &quot;Даунсайд Ап&quot;

Социальная инициатива призвана поддержать людей с синдромом Дауна.

Телеканал TLC совместно с благотворительным фондом «Даунсайд Ап» запускает социальную кампанию в поддержку людей с синдромом Дауна. Она проходит под слоганом «Не верьте в стереотипы. Верьте в человека» и направлена на преодоление существующих предрассудков и предубеждений, связанных с этой геномной патологией. Цель этой социальной инициативы — попытаться изменить отношение к людям с синдромом Дауна, и показать, что лишняя хромосома не делает лишним самого человека.

Одной из ключевых премьер TLC в октябре стал проект «Дети солнца», посвященный детям с синдромом Дауна. Истории героев проекта показывают зрителям, что любой ребенок способен стать полноценным членом общества при всесторонней поддержке близких и последовательной адаптации. Вопреки распространенному мнению, дети с синдромом Дауна далеко не беспомощны: они занимаются спортом и творчеством, осваивают новые хобби, тянутся к новым знаниям. Дети, воспитанные в семье, активнее развиваются и социализируются, добиваются успеха в самых разных областях — спорте, кинематографе, музыке и даже бизнесе, — живут полной жизнью, в то время как дети, от которых родители отказываются и оставляют в специализированных закрытых учреждениях, развиваются гораздо хуже.

Социальная инициатива TLC и фонда «Даунсайд Ап» объединяет сразу несколько площадок. В эфире TLC будет запущена промокампания, призванная помочь обществу отказаться от предубеждений, преодолеть стереотипы и понять, что распространенные представления о людях с синдромом Дауна — всего лишь предрассудки.  Просветительским целям служит и специально созданная страница на сайте TLC, позволяющая узнать больше о синдроме Дауна, познакомиться с вдохновляющими примерами людей, достигших удивительных высот каждый в своей области, и понять, что особенные дети – активные, созидающие и увлекающиеся, как и их сверстники. Кроме того, на странице сайта TLC каждый может поддержать особенных детей.

«TLC всегда стремится поднимать важные для общества вопросы, обращать внимание на истории людей, которые вопреки обстоятельствам многого добиваются в своей жизни, но все же нуждаются в поддержке. Цель социальной кампании, которую TLC проводит в партнерстве с благотворительным фондом «Даунсайд Ап», — помочь людям сломать стереотипы, связанные с синдромом Дауна, отказаться от предрассудков и научиться видеть не диагноз, а в первую очередь личность. Тематика проекта «Дети солнца» соответствует традиционным ценностям TLC — такие дети тянутся к миру, вдохновляют с достоинством преодолевать жизненные трудности, упорно идти к своей цели, стремиться к новым достижениям, принимать других людей такими, какие они есть», — комментирует Артем Кувшинов, директор телеканалов «Медиа Альянс».

«Поддержка близких — важнейший фактор в социализации ребенка с особенностями развития, однако и семье иногда необходимы помощь и совет. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» оказывает системную поддержку не только детям, но и их родителям. Специалисты фонда помогают семьям во всех аспектах развития, воспитания и социальной адаптации особых детей и способствуют их подготовке к самостоятельной жизни, успешному общению со сверстниками, посещению детских садов и школ. Миссия фонда — изменить к лучшему жизнь людей с синдромом Дауна в России, обеспечить личностное развитие, раскрыть потенциал и помочь особенным детям адаптироваться в обществе», — комментирует Анна Португалова, директор благотворительного фонда «Даунсайд Ап».

16.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Статьи

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество...Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество... (2)
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.
Трудный лекарственный выборТрудный лекарственный выбор
Фармацевтическое импортозамещение пошло на убыль. Так, если два года назад четверо из пяти респондентов (81%) с той или иной долей успеха пытались найти аналоги импортным препаратам, то сегодня о подобных попытках заявили уже две трети опрошенных (66%). Возможно, наступило привыкание к новым ценам, поэтому потребители продолжают покупать привычные импортные препараты. Однако среди тех, кто перешел на использование российских лекарств, вдвое выросла доля лояльных пользователей, которые признают превосходство качества отечественных лекарств над импортными.
Санкт-Петербург может остаться без значительной части газет и журналовСанкт-Петербург может остаться без значительной части газет и журналов (1)
Как стало известно из опубликованной в СМИ информации, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подготовил поправки к постановлению городского правительства от 27 сентября 2012 г. N1045, регулирующему размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности. В пояснительной записке авторы поправок указывают, что они разработаны «в целях обеспечения требований антитеррористической защищенности станций метрополитена и безопасного прохода больших масс людей».   

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

16.10.2017 - 14:44
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация