S7 Airlines запускает рекламную кампанию "Фотографии сбываются"

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, запускает интегрированную рекламную кампанию «Фотографии сбываются». Каждая фотография – это путешествие, в которое тебе предстоит отправиться.
S7 Airlines предлагает отвлечься от экранов гаджетов, вырваться из лент социальных сетей и отправиться исследовать реальный мир. Мир, который стоит больше тысячи лайков и шеров, чья красота не нуждается в фильтрах. Каждая фотография, которую мы видим, может стать настоящим путешествием.
«Интернет и социальные сети дали нам новые возможности. Онлайн-трансляции, виртуальные туры, фотографии на страницах друзей позволяют нам заглянуть в любой уголок планеты и сформировать свое представление о мире. Мы всё видели, и кажется, что нас сложно удивить. Но это иллюзия цифровой реальности, и стоит отправиться в настоящее путешествие, чтобы ощутить неповторимую атмосферу каждого места, встретить новых людей, пережить моменты, которые станут личными воспоминаниями. Этой кампанией мы бы хотели вдохновить людей на реальные путешествия и напомнить, что ни одна виртуальная фотография не заменит собственных эмоций и впечатлений, собственного опыта», – отметила заместитель генерального директора по маркетингу и PR Элеонора Романова.
Видеоролик проводит четкую границу между реальным и виртуальным. Зритель погружается все глубже в цифровой океан фотографий, фильтров и «бумерангов», чтобы «вынырнуть» в реальном мире и осознать: этот мир громче, ярче, он наполнен адреналином, друзьями, эмоциями и моментами, которые невозможно забыть. Каждое путешествие – намного больше, чем фотографии в интернете. Это не открыточные пейзажи с картинок, а живой, прекрасный своим несовершенством мир неизвестных культур, новых людей и мест.
Рекламные ролики в рамках кампании будут транслироваться в эфире федеральных телеканалов и радиостанций, а также на популярных интернет-площадках и в кинотеатрах. Основную идею рекламной кампании продолжают материалы в печатных и интернет-изданиях, а также наружная реклама, которая уже появилась в крупнейших городах маршрутной сети S7 Airlines.
На принтах изображены популярные туристические места маршрутной сети S7 Airlines и альянса oneworld – Берлин, Ереван, Москва, Камчатка, Шанхай. Глитч-эффект и подписи, схожие с названиями компьютерных файлов, подчеркивают: это лишь фото, «это_ещё_не_Камчатка.jpeg».
В рамках кампании S7 Airlines проводит конкурс в социальных сетях и предлагает почувствовать вкус новых открытий каждому, кто уже нашел на просторах интернета направление мечты. До 15 октября достаточно выбрать в Facebook, ВКонтакте или Instagram фотографию места, где хотелось бы оказаться, оставить под ней комментарий с хэштегами #ФотографииСбываются и #S7Airlines – и получить возможность выиграть авиабилет туда, где эта фотография станет реальностью.
Кроме того, на сайте авиакомпании любая фотография может стать реальностью. Для этого необходимо загрузить понравившуюся картинку в онлайн-принтер. Искусственный интеллект оценит ее при помощи сервиса Google Vision API, предложит направление для поездки на основании фотографии и выдаст виртуальный посадочный талон на рейс в ближайший аэропорт. Поделившись результатом в социальных сетях, можно получить скидку на покупку реального авиабилета по одному из направлений S7 Airlines или один из семи перелетов в путешествие своей мечты.
Рекламная кампания продлится до конца ноября. Креативная идея кампании принадлежит агентству Stereotactic.
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