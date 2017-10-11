GSK Consumer Healthcare запускает сенсорную лабораторию по исследованию потребителей

GSK Consumer Healthcare, одна из крупнейших в мире компаний по производству безрецептурных препаратов, открыла новую Лабораторию по исследованию потребительских ощущений (Consumer Sensory Lab). Очередная инициатива компании по внедрению инноваций направлена на изучение повседневных нужд потребителей.

Новая лаборатория, расположенная в британской штаб-квартире компании в Брентфорде, предназначена для более глубокого изучения сенсорных предпочтений потребителей. Ее специалисты будут работать совместно с экспертами уже существующей Лаборатории по изучению поведения покупателей (Shopper Science Lab) на всех этапах разработки продукта, чтобы лучше понимать предпочтения и поведение потребителей на всех этапах: от магазина до ванной комнаты.

Расположение обеих лабораторий рядом, в одном здании, стало первым подобным опытом в Европе. Оно еще раз доказывает приверженность GSK Consumer Healthcare стратегии, основанной на инновациях, результативности и доверии. Новое видение в начале этого года представила генеральный директор компании Эмма Уолмсли (Emma Walmsley).

В Consumer Sensory Lab будут проводиться тесты широкой линейки продуктов с применением современных устройств слежения, биометрических систем контроля состояния лица и кожи, а также записывающих устройств. Благодаря этому специальная команда исследователей потребительских ощущений и поведения GSK Consumer Healthcare сможет оценить ряд сознательных и подсознательных реакций на продукты в процессе их разработки, чтобы оперативно использовать полученные данные для улучшения уже существующих продуктов и разработки новых.

Фокус-группа из 12 потребителей, прошедших отбор среди более чем 200 претендентов, пройдет 6-месячное обучение, чтобы научиться давать детальную оценку вкусу, фактуре, запаху и другим свойствам самых распространенных продуктов для здоровья таких, как зубная паста и сироп от кашля. Продукты будут тестироваться фокус-группой в течение восьми сессий продолжительностью одна неделя каждая. Это позволит учитывать предпочтения потребителей в процессе разработки продукта.

GSK имеет похожую лабораторию в Нью-Джерси (США), ее работа по исследованию потребительских ощущений способствовала внедрению изменений в различные продуктовые линейки. Специальные возможности по изучению потребителей и их ощущений привели к появлению передовых разработок и инноваций.

Например, исследования показали, что потребители во время изжоги, испытывающие чувство жжения, нуждаются в «охлаждении», чтобы нейтрализовать это ощущение. Группы разработки Sensory и Product работали вместе, чтобы применить полученные знания и разработать технологии «охлаждения», которые могут использоваться в антациде. Полученные результаты были реализованы в препарате «ENO Cooling Powder», который продается в Латинской Америке и в Азии и продвигается под девизом «мгновенное охлаждение».

Кроме объединенных лабораторий по изучению потребительских ощущений, покупательского поведения и научно-исследовательского центра в Нью-Джерси, GSK также открыла Shopper Science Lab в Сингапуре, в GSK Asia House. Успех исследовательских подразделений в разных странах мира вдохновил компанию на создание объединенной лаборатории в Великобритании, которая, по мнению компании, поможет лучше понять европейских потребителей.

Салли Лафлин (Sally Loughlin), старший директор подразделения по инновациям в сфере потребительских ощущений, GSK Consumer Healthcare, прокомментировала: «С большей радостью мы открываем Consumer Sensory Lab, которая поможет нам лучше проанализировать нужды потребителей безрецептурных препаратов как в Великобритании, так и в Европе на принципиально новом уровне.

Огромное количество исследований проводится в Consumer Sensory Lab и в Shopper Science Lab каждый день, это позволяет нам лучше понимать потребности людей в течение всего цикла создания продукта: от лаборатории до первого использования».