Трехгорное и DDH Branding Consultancy представили эксклюзив для фанатов "Спартака"

Чтобы отпраздновать 95-летие футбольного клуба Спартак, пиво Трехгорное представило новый дизайн литровой банки, которая была выпущена ограниченной серией в подарок всем красно-белым. Дизайн разработало брендинговое агентство DDH Branding Consultancy.

В дизайне ограниченной серии были отражены главные ценности клуба. Традиционный «спартаковский» красный цвет является знаменем борьбы и спортивной страсти. Изображение гладиатора со щитом символизирует несгибаемую волю и характер истинных красно-белых. На оборотной части изображения золотых кубков и победных дат напомнят о том, что Спартак является самым титулованным клубом страны. Особый акцент в дизайне ограниченной серии сделан на знаменитой цитате основателя столичного клуба, легенды Спартака - Николая Петровича Старостина.

В поддержку коммуникационной компании бренда и новой упаковки, брендинговое агентство DDH Branding Consultancy разработало анимационный ролик, который отражает основные ценности бренда Трехгорное и болельщиков клуба Спартак.

ФК Спартак и пивной бренд Трехгорное успешно сотрудничают уже несколько лет. В российском маркетинге данная коллаборация является примером контакта бренда со своей целевой аудиторией. Очередной весомый повод в истории клуба, а именно 95-летие Спартака, стал отличной возможностью сделать сюрприз для всех поклонников клуба, продемонстрировав уважение к традициям, истории, а также его преданным болельщикам московского клуба.