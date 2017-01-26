Агентство DDH увековечило звезд "Спартака" в новой коллекционной серии

Не секрет, что «Трехгорное» является титульным спонсором самого известного московского футбольного клуба. В 2017 году компания МПК решила сделать настоящий подарок всем «красно-белым», выпустив коллекционную серию «Звезды Спартака». Работу над дизайном доверили брендинговому агентству DDH.

Коллекционная футбольная серия – это всегда что-то особенное. То, чего настоящие фанаты ждут с особым нетерпением и хранят долгие годы. Такая работа требует особого подхода и внимания, ведь ко всему, что связано с любимым клубом, болельщики относятся с особым трепетом. Перед экспертами из DDH стояла непростая задача - с помощью дизайна передать так называемый «спартаковский дух» и напомнить всем «красно-белым» о легендарных игроках клуба в доступной, ненавязчивой форме.

Коллекционная серия «Звезды Спартака» – настоящая ретроспектива в славное прошлое клуба. Ее главными героями стали: Никита Симонян, Сергей Родионов, Юрий Гаврилов и Ринат Дасаев. Каждый из игроков символизировал собой определенную эпоху и внес существенный вклад не только в историю клуба «Спартак», но и всего мирового футбола. Агентство DDH нашло оригинальное решение изобразить футболистов в стиле street art. Уличное искусство всегда было близко футбольной среде, а стена до сих пор является неформальным способом общения между болельщиками разных клубов. Глядя на любую из банок, можно легко представить себе романтическую атмосферу советского футбола: знакомые с детства дворы, в которых зарождался талант будущих чемпионов.

Каждая банка серии имеет свой уникальный порядковый номер на дне. В одной стандартной упаковке из 12 банок представлено сразу несколько дизайнов, поэтому в каждой точке продаж можно будет найти разные экземпляры для коллекции. Планируется расширение серии и выпуск новых сюжетов в течение всего 2017 года, чтобы настоящие фанаты узнали как можно больше о легендах «народной команды».

Новый проект стал логичным продолжением начатого в прошлом году движения #длянастоящихфанатов. Коллекционная серия «Звезды Спартака» от DDH – это долгожданный подарок для всех болельщиков «красно-белых» и первый в России проект подобного рода.