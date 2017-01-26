Креатив

Агентство DDH увековечило звезд "Спартака" в новой коллекционной серии

Агентство DDH увековечило звезд &quot;Спартака&quot; в новой коллекционной серии

Не секрет, что «Трехгорное» является титульным спонсором самого известного московского футбольного клуба. В 2017 году компания МПК решила сделать настоящий подарок всем «красно-белым», выпустив коллекционную серию «Звезды Спартака». Работу над дизайном доверили брендинговому агентству DDH.

Коллекционная футбольная серия  – это всегда что-то особенное. То, чего настоящие фанаты ждут с особым нетерпением и хранят долгие годы. Такая работа требует особого подхода и внимания, ведь ко всему, что связано с любимым клубом, болельщики относятся с особым трепетом. Перед экспертами из DDH стояла непростая задача - с помощью дизайна передать так называемый «спартаковский дух» и напомнить всем «красно-белым» о легендарных игроках клуба в доступной, ненавязчивой форме.

Коллекционная серия «Звезды Спартака» – настоящая ретроспектива в славное прошлое клуба. Ее главными героями стали: Никита Симонян, Сергей Родионов, Юрий Гаврилов и Ринат Дасаев. Каждый из игроков  символизировал собой определенную эпоху и внес существенный вклад не только в историю клуба «Спартак», но и всего мирового футбола. Агентство DDH нашло оригинальное решение изобразить футболистов в стиле street art. Уличное искусство всегда было близко футбольной среде, а стена до сих пор является неформальным способом общения между болельщиками разных клубов. Глядя на любую из банок, можно легко представить себе романтическую атмосферу советского футбола: знакомые с детства дворы, в которых зарождался талант будущих чемпионов. 

Каждая банка серии имеет свой уникальный порядковый номер на дне. В одной стандартной упаковке из 12 банок представлено сразу несколько дизайнов, поэтому в каждой точке продаж можно будет найти разные экземпляры для коллекции. Планируется расширение серии и выпуск новых сюжетов в течение всего 2017 года, чтобы настоящие фанаты узнали как можно больше о легендах «народной команды».

Новый проект стал логичным продолжением начатого в прошлом году движения #длянастоящихфанатов. Коллекционная серия «Звезды Спартака» от DDH – это долгожданный подарок для всех болельщиков «красно-белых» и первый в России проект подобного рода.

27.01.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Брендинг

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Телеканалы группы &quot;Цифровое телевидение&quot; – лидеры...Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры... (1)
Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.
Нищие районные издания оплачивают рост доходов &quot;Почты...Нищие районные издания оплачивают рост доходов "Почты...
Глава Комитета Государственной Думы по информационной политике Леонид Левин заявил, что несмотря на все усилия, предпринимаемые государством по поддержке печатных СМИ в регионах, они испытывают большие трудности в связи с повышением тарифов «Почты России» и стоимости типографских услуг.
Всё кончено: Почему порнография больше не приносит денегВсё кончено: Почему порнография больше не приносит денег
Как Snapchat и PornHub убивают миллиардную индустрию.
Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...Разрабатываются методические стандарты освещения проблемы наркомании в...
Союз журналистов России обратился к специальной рабочей группе по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации с просьбой разработать перечень единых стандартов освещения проблемы наркомании в СМИ. В союзе говорят, что необходимость таких мер вызвана большим количеством ошибок, которые допускают СМИ при подготовке материалов на тему наркомании.
Тренды клиентского SEO на 2017 годТренды клиентского SEO на 2017 год
Семь трендов, которые помогут растить и умножать ваш бизнес из organic-трафика.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

27.01.2017 - 12:37
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация