"Мы все одной крови" - уникальный кейс в российском спортивном маркетинге

Кейс ФК «Спартак» и КГ TWIGA «Мы все одной крови» стал обладателем высшей награды – Гран-при Effie Awards Russia 2017, самой престижной премии в сфере рекламы и маркетинга в России. Объявление победителей и вручение наград состоялось на церемонии награждения победителей 26 апреля в Lotte Hotel Moscow.

Награду получали представители клиентской стороны — вице-президент ФК «Спартак-Москва» Наиль Измайлов, капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, коммерческий директор клуба Александр Атаманенко и креативный менеджер клуба Юлия Ефимова. Со стороны агентства участие в церемонии принимали руководители TWIGA Карина и Александр Оганджаняны, исполнительный креативный директор Группы TWIGA Михаил Елагин и генеральный директор OGGI (TWIGA MS) Артем Перцев.

Вице-президент клуба Наиль Измайлов со сцены заявил, что награда посвящается болельщикам клуба, «ведь именно они были героями видео, афиш и графики в рамках кампании "Мы все одной крови"».

«Футбольный Клуб «Спартак – Москва» хотел бы всегда быть лидером как на поле, так и за его пределами. И мы очень рады получить сегодня столь престижные международные награды Effie Awards Russia 2017 и признание достижений нашего Клуба в сфере эффективного маркетинга. Хотели бы поблагодарить всю команду проекта, работавшую над созданием маркетинговой кампании как со стороны нашего агентства-партнера TWIGA, так и со стороны Клуба», - добавил коммерческий директор Спартака Александр Атаманенко.

Ключевой критерий, по которому оцениваются все проекты премии — это маркетинговая эффективность. Акция «Мы все одной крови» стала одним из инструментов для увеличения посещаемости домашних матчей на 20%, которая стала в сезоне 2016-2017 рекордной для Спартака в истории чемпионатов России. Видео «Мы все одной крови» — №1 в истории клуба по просмотрам. К движению присоединился целый ряд брендов: Банк Открытие, Nissan, Gorenje, Фонд Борьбы с Лейкемией.

Президент КГ TWIGA Александр Оганджанян объясняет эти результаты не только креативностью команды и интегрированностью всех процессов, но и готовностью представителей ФК «Спартак-Москва» пойти на беспрецедентные для индустрии спорта коммуникации и подходы. «Легендарный российский бренд два года назад начал работу с российским агентством и результаты показательны. Меня не может не радовать, что вместе нам удалось сделать то, что не удавалось сделать ни одной спортивной организации в России в области маркетинга. Мы благодарим «ФК Спартак» за то, что они дали возможность реализовать такой кейс. Мы рады, что эти проектом мы подтвердили свои уникальные возможности быть максимально эффективными с выдающимся креативом. Российский креатив выходит на передовые позиции в стране и это уже система, а не исключения».

Стратегия кампании была инверсионной: все клубы делают героями звезд, а «Спартак» сделал звездами болельщиков. Воплощение стратегии проходило через создание образа ДНК «спартаковца». «ДНК «спартаковца» – это сильная ключевая идея проекта, которая была и очень глубокой, и очень дальновидной. Мы достигли в коммуникациях истинно российского, а «ДНК» стало притчей во языцех, устойчивым выражением, которое вошло в обиход и среди болельщиков, и среди команды, и среди профессионалов рынка маркетинга и рекламы. Созданное ДНК было очень эмоциональным и отражало народный менталитет, что позволило объединить всех болельщиков, вернуть им веру и гордость за команду и даже за страну в целом», - прокомментировал суть идеи Михаил Елагин, креативный директор TWIGA. Михаил напомнил, что про этот и не только проекты их авторы расскажут 31 мая на Еffie Russia Winners Conference 2017.

«Мы все одной крови» принес TWIGA второе Гран-при Effie. Первое было получено в 2015 году за проект «Медлить – значит хоронить» для Лиза Алёрт в 2015. Системные маркетинговые коммуникации – это ключевая компетенция TWIGA, и более 20 лет вместе с разными брендами на разных рынках группа реализует масштабные интегрированные проекты.