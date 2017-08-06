Московская Пивоваренная Компания и DDH Branding Consultancy представили официальное пиво рок-фестиваля Нашествие.

Нашествие - это главное приключение лета, наполненное музыкой, эмоциями и новыми знакомствами. Для столь масштабного события, главный спонсор фестиваля – пиво Жигули совместно с брендинговым агентством DDH Branding Consultancy выпустили именную серию для всех поклонников культового российского рок-фестиваля.

Какой фанат не мечтает получить билет Super VIP, чтобы пообщаться и сделать сэлфи со своими кумирами? Банка Жигули Нашествие 2017 с уникальным дизайном становится таким билетом, благодаря чему, главное приключение лета навсегда останется в памяти.

В дизайне банки Жигули Нашествие 2017 нашли свое отражение любимые увлечения поклонников фестиваля: музыка, футбол, живопись и, конечно же, отдых на природе, которого они ждали целый год!