В новом ролике "Клинского" читает рэп Сергей Дружко

Ведущий Druzhko Show снялся в видеопроекте «Клинского» «Ворвались с друзьями в рэп». «Ворвались…» – это серия клипов, в которых видеоблогеры-рэперы учат читать рэп популярных авторов российского YouTube, ранее не замеченных в интересе к этой культуре. Сергея Дружко тонкостям читки обучает Эльдар Джарахов, один из создателей YouTube-канала КЛИККЛАК.

Наставниками участников проекта стали другие авторы КЛИККЛАК: Юрий Музыченко и Илья Прусикин (Ильич из группы Little Big), а также группа ХЛЕБ. Коллаборация группы ХЛЕБ и популярного блогера Данилы Поперечного (более миллиона подписчиков) – основа предыдущего ролика серии, который был опубликован полторы недели назад и получил 92% положительных отзывов.

Проект «Ворвались с друзьями в рэп» будет выходить на канале «Клинского» до сентября, в новых сериях появятся другие герои YouTube.

Михаил Герасимов, MOST Creative Club, креативный директор: «Частотные исследования показали, что Дружко – самый узнаваемый блогер для нашей аудитории, поэтому его автоматом включили в проект. Дело за малым: придумать, как он может тусоваться с нашими блогерами. Учитывая то, что Сергей не самый рэперский блогер из всей нашей банды, мы решили – пусть учится. И поставили ему в пару Эльдара Джарахова, который может перечитать почти любого современного рэпера. Получилось такое ироничное пособие по тому, как стать рэпером в России. С вагоном отсылок к современной хип-хоп индустрии. Проект только запустился, а мы уже довольны. Органик трафик льется, почти не иссякая, и наш первый клип с Даней Поперечным и группой ХЛЕБ набрал уже три миллиона просмотров. Посмотрим, удастся ли повторить успех на этом клипе».

Аня Бокина, Zebra Hero, продюсер проекта: «Этот проект — самая мощная блогерская рекламная коллаборация из всех, что были на YouTube. Мы рады, что с нами в проекте Сергей Дружко, они с Эльдаром отличный дуэт. Я знаю весь их трек наизусть. Вся переписка по проекту у нас в аудиосообщениях, мы записываем рэпчик друг другу. На статусах обсуждаем лучшие панчи за неделю». Ранее «Клинское» уже сотрудничало с рэп-исполнителями. Так в 2015 году Xzibit «прокачивал» российские хрущевки для тусы, а в 2016 вместе со Снуп Догом создавал поделки из банок и бутылок «Клинского».

Творческая группа

САН ИнБев

Константин Тамиров – маркетинг директор

Мария Дементьева – маркетинг менеджер

Илья Кожевников – старший бренд-менеджер

Надежда Широких – бренд-менеджер.

MOST Creative Club – креатив

Михаил Герасимов – креативный директор

Радик Рахимов – креативный продюсер

Zebra Hero – креатив

Артём Царегородцев – креативный директор

Елена Самойлова – аккаунт директор

Анна Бокина – продюсер

Эльнара Ялалтдинова – сценарист

Продакшн Little Big production

Алина Пязок – режиссер

Катя Черникова – продюсер