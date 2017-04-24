Революция среди безалкогольных напитков: новинка от Клинского

«Рынок безалкогольных напитков крайне привлекателен для инноваций: постоянно появляются новые вкусы и категории. «Клинское Безалкогольное» - это наша уникальная разработка, которая не только разнообразит нишу безалкогольных напитков, но и даст возможность насладиться вкусом пива тем, кто не употребляет алкоголь. Ближайшие аналоги этого продукта в Европе относятся к категории радлеров и конкурируют даже с газировками. Наш продукт полностью натурален, содержание сахара в нем в два раза ниже, чем в классических сладких газированных напитках, что делает его максимально конкурентоспособным» - прокомментировал запуск нового продукта директор по маркетингу компании «САН ИнБев», Константин Тамиров.

«Клинское» является флагманским брендом в портфеле компании «САН ИнБев» и на протяжении многих лет остается одним из лидеров российского пивного рынка. Новый вкус удачно дополняет линейку бренда, куда также входят сорта: «Клинское Светлое», «Клинское Микс», «Клинское Микс Яблоко», «Клинское Ультра» и «Клинское Аррива».

«Клинское - сильный бренд с 35-ти летней историей, обладающий высоким качеством ингредиентов и сочетающий в себе лучшие традиции и опыт отечественных пивоваров. Сегодня мы с уверенностью можем заявить: Клинское не только следит за трендами рынка, но и формирует их», - добавляет Константин Тамиров.

В поддержку новинки «САН ИнБев» запускает масштабную рекламную кампанию, со слоганом - «Раскачай друзей на тусу!». С 24 апреля на крупнейших федеральных и региональных каналах появится рекламный ролик, идея которого проста: новое безалкогольное пиво «освежит» любую вечеринку ярким фруктовым вкусом и позитивными эмоциями.

Освежающий напиток со вкусом грейпфрутового сока будет производиться на заводе «САН ИнБев» в Иваново. В планах компании выпустить более 30 тысяч гектолитров нового продукта в 2017 году.

Согласно глобальной политике, компания планирует довести показатель безалкогольного пива в своем портфеле до 20% от общего объема мировых продаж к 2025 году. Что касается России, то одним из наиболее приоритетных направлений компании сейчас также является развитие безалкогольного сегмента, что полностью отвечает общемировым тенденциям. В Германии эта ниша уже сегодня занимает 5% от общего объема, в Испании - 13%, в то время, как в России - только 1,2%. Однако категория продолжает расти двузначными темпами уже второй год подряд и имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Так в 2016 году безалкогольный рынок вырос на 12% и согласно прогнозам, к 2018 году потребление безалкогольного пива в три раза превысит показатель 2013 года.

Продукция компании «САН ИнБев» в России представлена следующими безалкогольными сортами: BUD AF, Stella Artois n/а, Сибирская Корона б/а, Hoegaarden 0.0%.