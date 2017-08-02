Участников выставки "Реклама-2017" ждет интересная интерактивная программа

Четыре дня, насыщенных разнообразными мероприятиями, предстоят участникам и гостям международной специализированной выставки «Реклама-2017», которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» 26-29 сентября.

Выставка собирает профессионалов рекламной индустрии со всей России и их зарубежных коллег из многих стран. Они поделятся профессиональным опытом, обсудят актуальные проблемы и перспективы развития отрасли в ходе многочисленных практических семинаров и на VI Международном форуме «Матрица рекламы-2017». Форум объединяет более 250 топ-менеджеров и владельцев компаний, директоров по маркетингу, специалистов по продвижению из десятков городов России, а также лучших спикеров - первых лиц российского рекламного рынка и успешных практиков.

Известные эксперты расскажут о новых продуктах и решениях как в наружной, так и в цифровой рекламе, обсудят инновационные технологии в области PR и в полиграфии, необычные способы оформления мест продаж и многое другое.

В рамках выставки также состоятся такие неординарные события, как чемпионат WorldSkills Russia: молодые профессионалы по компетенциям визуальный марчендайзинг и графический дизайн и Чемпионат России по виниловому стайлингу Russia Wrap Masters Cup 2017.

Разнообразная деловая программа органично дополнит экспозицию выставки, которая в этом году делает особый акцент на визуальных рекламных технологиях, новых формах рекламных услуг, оборудовании и материалах в полиграфии, оборудовании для широкоформатной печати, праздничном оформлении массовых мероприятий, сувенирной продукции и целом ряде других направлений.

«Экспоцентр» организует выставку «Реклама-2017» при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Национальной ассоциации рекламно-сувенирной индустрии (НАРСИ), Международной ассоциации маркетинга в ритейле POPAI, МАПП – международной некоммерческой ассоциации рекламно-сувенирных фирм, а также под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.