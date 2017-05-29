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На Исаакиевской площади появится шерстяной Грустный ангел

На Исаакиевской площади появится шерстяной Грустный ангел

1 июня, в День защиты детей, на Исаакиевской площади появится  шерстяной Грустный ангел, прототипом которого стал ангел на скамейке Измайловского сада. Ангел станет символом доброты и заботы о детях и поселится на облучке Сказочной кареты, установленной Музеем варежки 27 мая – на День Рождения Северной столицы. Установка ангела откроет праздник для ребят-подопечных Благотворительного фонда «Время помогать» - его организует Музей варежки в честь Дня защиты детей.

В день города в музее состоялся флешмоб по написанию записок с теплыми пожеланиями Санкт-Петербургу. Душевные слова городу, а также записки со своими заветными мечтами 1 июня на воздушных шарах запустят в небо ребята-подшефные фонда «Время помогать». Акция состоится у сказочной кареты. После всех ребят ждут мероприятия в музее: для них проведут праздничные мастер-классы и устроят шоу фокусов.

«Сказочная карета» стала ярким городским украшением и излюбленной фотозоной для жителей и гостей Петербурга. Арт-инсталляция будет дополняться и станет участником важных городских и социальных акций, проводимых Музеем варежки. Так, 1 июня на облучке кареты поселится Грустный ангел, 9 июня, в День друзей у Сказочной кареты появится фигурка - обнимашка с волшебными фонариками, которые призваны напомнить о важности дарить тепло близким и незнакомым, а 12 июня, в День России, создание инсталляции завершится установкой трех лошадок – белой, голубой и красной – в цвет российского триколора. Полюбоваться инсталляцией можно будет до 12 июля.

Мероприятие проходит при поддержке Комитета по социальной политике, Комитета по культуре, Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
1 июня 12.00 – Установка Грустного ангела на облучке Сказочной кареты на Исаакиевской площади, запуск шаров с пожеланиями городу и заветными мечтами ребятами-подопечными фонда «Время помогать» 12.00-14.00 Благотворительный праздник в честь Дня защиты детей для ребят – подшефных фонда «Время помогать».

30.05.2017

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