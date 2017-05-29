Jacobs вдохновляет на мечты

Легендарный кофейный бренд Jacobs Monarch представил новую коммуникационную платформу «Мечтай с открытыми глазами»: теперь это и единый дизайн, и новая рекламная кампания, и обновленный смысл для бренда — аромагия Jacobs не только сближает, но и вдохновляет на мечты. Масштабная кампания в СМИ стартовала весной, а в магазинах уже появляется продукция с обновленным дизайном упаковки.

Бренд выбрал тему мечты неслучайно, говорит Юлия Дубенская, директор по маркетингу JDE Russia: «Когда-то основатель Jacobs Йохан Якобс мечтал доставлять каждому желающему ароматный кофе, и он уверенно воплотил мечту и первым организовал доставку кофе в течении 3 дней после обжарки. Поэтому вера в свою мечту лежит в ДНК нашего бренда. Мы не просто так называем аромат Jacobs Аромагией, ведь она сближает людей и их мечты. Аромагия Jacobs помогает найти вдохновение, поверить в себя и стать ближе к исполнению своей мечты».

Перемены и новый курс на вдохновение подчеркивает ребрендинг Jacobs. Так, дизайн разрабатывался одним из лучших британских дизайн-агентств Turner Duckworth. Jacobs обновил подход к дизайну, сделав упаковку в едином стиле по всему миру. Логотип стал крупнее, цвета остались в зеленой и золотой гамме, а знаменитую корону на упаковке дополнил узнаваемый символ — кофейное зерно, подчеркивающее экспертность Jacobs на рынке кофе.

В рекламной кампании задействовано множество каналов коммуникации в крупнейших городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Омск, Красноярск. В эфире федеральных и региональных ТВ-каналов уже стартовал новый рекламный ролик Jacobs, рассказывающий о героине Еве, которая сумела воплотить свою мечту в жизнь и открыть собственное кафе. Сделать первый шаг к мечте Еве помогла аромагия – иногда, чтобы решиться, нужно просто почувствовать свою мечту и новая кампания Jacobs именно о том, чтобы мечтать с открытыми глазами. В специальных проектах в СМИ (digital, печать) гимнаст Александр Немов, солист группы Therr Maitz Антон Беляев и другие знаменитости расскажут о том, как важно двигаться навстречу своей мечте и с какими страхами и барьерами им пришлось столкнуться. Истории, рассказанные героями, свяжут темы мечты и аромагии в обновленную маркетинговую концепцию. Jacobs также установилспециальные брендированные арки на входе в отдел кофе в крупнейших гипермаркетах страны.

Кампания Jacobs посвящена аромагии, которая вдохновляет и помогает решиться на первый шаг к мечте. С помощью разных форматов коммуникации, будь то рекламный ролик или специальный проект в медиа, бренд доказывает: возможно все, если захотеть. Главное уметь находить время, чтобы побыть самим с собой и отдохнуть за чашкой любимого кофе.