Новости компаний

Jacobs вдохновляет на мечты

Jacobs вдохновляет на мечты

Легендарный кофейный бренд Jacobs Monarch представил новую коммуникационную платформу «Мечтай с открытыми глазами»: теперь это и единый дизайн, и новая рекламная кампания, и обновленный смысл для бренда — аромагия Jacobs не только сближает, но и вдохновляет на мечты. Масштабная кампания в СМИ стартовала весной, а в магазинах уже появляется продукция с обновленным дизайном упаковки.

Бренд выбрал тему мечты неслучайно, говорит Юлия Дубенская, директор по маркетингу JDE Russia: «Когда-то основатель Jacobs Йохан Якобс мечтал доставлять каждому желающему ароматный кофе, и он уверенно воплотил мечту и первым организовал доставку кофе в течении 3 дней после обжарки. Поэтому вера в свою мечту лежит в ДНК нашего бренда. Мы не просто так называем аромат Jacobs Аромагией, ведь она сближает людей и их мечты. Аромагия Jacobs помогает найти вдохновение, поверить в себя и стать ближе к исполнению своей мечты».

Перемены и новый курс на вдохновение подчеркивает ребрендинг Jacobs. Так, дизайн разрабатывался одним из лучших британских дизайн-агентств Turner Duckworth. Jacobs обновил подход к дизайну, сделав упаковку в едином стиле по всему миру. Логотип стал крупнее, цвета остались в зеленой и золотой гамме, а знаменитую корону на упаковке дополнил узнаваемый символ — кофейное зерно, подчеркивающее экспертность Jacobs на рынке кофе.

В рекламной кампании задействовано множество каналов коммуникации в крупнейших городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Омск, Красноярск. В эфире федеральных и региональных ТВ-каналов уже стартовал новый рекламный ролик Jacobs, рассказывающий о героине Еве, которая сумела воплотить свою мечту в жизнь и открыть собственное кафе. Сделать первый шаг к мечте Еве помогла аромагия – иногда, чтобы решиться, нужно просто почувствовать свою мечту и новая кампания Jacobs именно о том, чтобы мечтать с открытыми глазами. В специальных проектах в СМИ (digital, печать) гимнаст Александр Немов, солист группы Therr Maitz Антон Беляев и другие знаменитости расскажут о том, как важно двигаться навстречу своей мечте и с какими страхами и барьерами им пришлось столкнуться. Истории, рассказанные героями, свяжут темы мечты и аромагии в обновленную маркетинговую концепцию. Jacobs также установилспециальные брендированные арки на входе в отдел кофе в крупнейших гипермаркетах страны.

Кампания Jacobs посвящена аромагии, которая вдохновляет и помогает решиться на первый шаг к мечте. С помощью разных форматов коммуникации, будь то рекламный ролик или специальный проект в медиа, бренд доказывает: возможно все, если захотеть. Главное уметь находить время, чтобы побыть самим с собой и отдохнуть за чашкой любимого кофе.

30.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Французы стали больше курить после принятия обезличенной упаковкиФранцузы стали больше курить после принятия обезличенной упаковки
По разному можно воспринимать новость, пришедшую из французской таможни. Споры о влиянии упаковки на процессы потребления, особенно в отношении табачных изделий, не прекращаются до сих пор, потому как ещё не во всех странах мира ввели обезличенные упаковки сигарет.  Вряд ли первые результаты введения  обезличенной упаковки сигарет во Франции заставят задуматься борцов с курением, хотя, честно говоря, они, эти результаты,  оказались неожиданными. 
Расследование РБК: как из &quot;фабрики троллей&quot; выросла...Расследование РБК: как из "фабрики троллей" выросла...
В Санкт-Петербурге появился медиахолдинг с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Сначала редакции обитали по адресу скандально известной «фабрики троллей», у организаций есть общие руководители и, вероятно, один инвестор — структуры ресторатора Евгения Пригожина.
Чайник наносит удар исподтишкаЧайник наносит удар исподтишка
Самой опасной вещью в доме может оказаться Wi-Fi-роутер или беспроводная клавиатура — они попали в список наиболее уязвимых интернет-устройств, который составила на днях компания Positive Technologies. Что еще в квартире не то, чем кажется? Расскажет Татьяна Гомозова.
Украинские юристы оставят владельцев Рокфеллер-центра с &quot;голой...Украинские юристы оставят владельцев Рокфеллер-центра с "голой...
Украинцев массово поразила недавняя новость в сфере искусства. Джефф Кунс, американский художник и любитель китча установил огромную статую балерины. И вроде бы все красиво и необычно, если бы не несколько «но». Во-первых, балерина надувная. И, во-вторых, эта балерина является огромной копией статуэтки «Балерина Леночка» времен СССР.
Почему рекламодатели объявили войну Facebook и GoogleПочему рекламодатели объявили войну Facebook и Google
Причина недовольства рекламодателей — непонятные метрики, которые мешают брендам и медиаагентствам эффективно продавать. Мы выбрали главное из огромного материала Adweek о ситуации на рынке.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

30.05.2017 - 11:51
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация