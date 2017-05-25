Уберизация, блокчейн и краудфандинг – бренд-супермаркет новой эры

8 июня 2017 года в рамках фестиваля маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий» состоится панельная дискуссия «Мир как супермаркет. Ключевые брендиговые идеи XXI века», организованная брендинговым агентством Brandson совместно со специалистами Ассоциации Брендинговых Агентств России (АБКР).

Мероприятие соберёт известных визионеров и трендмейкеров отрасли, которые поделятся своим пониманием будущего брендинга и расскажут о том, что такое холистический консалтинг. Модератором дискуссии выступит Елена Юферева, генеральный директор Brandson Branding Agency.

Сегодня мы наблюдаем стремительное развитие технологий, повлекшее за собой изменение способов восприятия информации и форматов коммуникации, особенно со стороны поколения нынешних двадцатилетних. Связанная с новым подходом холистическая парадигма все настойчивее проникает во многие сферы знаний - в медицину, экономику, политику и, конечно же, маркетинг. Столь серьезные перемены просто не могли не повлиять на подход к созданию и продвижению брендов, основной ценностью которых становится формирование уникального потребительского опыта на всём потребительском цикле. Брендинг XXI века, задействующий и нейробиологию, и глубинную психологию, и социальную теорию, и теорию искусства как института создания символической ценности, должен работать с целостными конструктами, где эти сферы взаимосвязаны в рамках одного смысла.

Какие модели работы помогают эффективно действовать в постоянно изменяемых условиях? Почему консультанты постепенно превращаются из «поставщиков знаний» в проводников изменений? Почему маркетинг можно уподобиться современному искусству – поиску новых идей, новых дискурсов и способов осмысления мира? Эти и многие другие вопросы будут затронуты в рамках панельной дискуссии, направлять которую будет признанный эксперт отрасли Елена Юферева.

Григорий Храбров, директор по стратегии Brandson Branding Agency, расскажет о «хабитализации» услуг и создании контекстуального дизайна сервисов и продуктов. Специалист поразмышляет о том, почему граница между performance маркетингом и брендингом в эру пост-диджитал начинает постепенно стираться, а также попытается ответить на вопрос, какие инструменты помогают брендам сформировать успешные модели пользовательского опыта.

Потребительский опыт и методики его конструирования с использованием цифровых средств коммуникации будут в центре внимания Дмитрия Лебедева, руководителя московского филиала агентства «Мегаполис». В данном направлении особенно заинтересованы ритейл-бренды, широко применяющие диджитал-активации и меняющие программы лояльности с учетом того, что все больше покупок осуществляются онлайн.

Алексей Муразанов, собственник консалтинговой компании PSYCHEA human understanding technologies, расскажет о проектировании и адаптации бренд-коммуникаций на основе автоматического определения психографического профиля клиента, сегментации клиентской базы по психотипу и эстетическому профилю. Данная область исследований также стала доступной благодаря глобальному распространению цифровых коммуникаций и особенности, соцсетей.

Илья Лазученков, генеральный директор брендинговой компании, Plenum Brand Consultancy, продолжит анализ подходов построению бренда, сосредоточившись на теме верификации гипотез, сформированных путём статистических построений на основе big data. Основной вопрос: сможет ли эта методика потеснить старый добрый потребительский инсайт?

Борис Погорецкий, партнер Ernst & Young, коснётся темы взаимосвязи измерений digital и physical на примере инновационных технологий современной медицины, а также раскроет своё понимание маркетинга в широком спектре областей – от авиаперевозок до hr-рекрутинга и монетизации классической музыки. С его точки зрения, смена маркетинговой парадигмы осуществляется за счёт тотальной «уберизации» жизни, повлиявшей на все ее сферы.