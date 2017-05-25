Новости компаний

Уберизация, блокчейн и краудфандинг – бренд-супермаркет новой эры

Уберизация, блокчейн и краудфандинг – бренд-супермаркет новой эры

8 июня 2017 года в рамках фестиваля маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий» состоится панельная дискуссия «Мир как супермаркет. Ключевые брендиговые идеи XXI века», организованная брендинговым агентством Brandson совместно со специалистами Ассоциации Брендинговых Агентств России (АБКР).

Мероприятие соберёт известных визионеров и трендмейкеров отрасли, которые поделятся своим пониманием будущего брендинга и расскажут о том, что такое холистический консалтинг. Модератором дискуссии выступит Елена Юферева, генеральный директор Brandson Branding Agency.

Елена Юферева, генеральный директор Brandson Branding Agency

Сегодня мы наблюдаем стремительное развитие технологий, повлекшее за собой изменение способов восприятия информации и форматов коммуникации, особенно со стороны поколения нынешних двадцатилетних. Связанная с новым подходом холистическая парадигма все настойчивее проникает во многие сферы знаний - в медицину, экономику, политику и, конечно же, маркетинг. Столь серьезные перемены просто не могли не повлиять на подход к созданию и продвижению брендов, основной ценностью которых становится формирование уникального потребительского опыта на всём потребительском цикле. Брендинг XXI века, задействующий и нейробиологию, и глубинную психологию, и социальную теорию, и теорию искусства как института создания символической ценности, должен работать с целостными конструктами, где эти сферы взаимосвязаны в рамках одного смысла.

Какие модели работы помогают эффективно действовать в постоянно изменяемых условиях? Почему консультанты постепенно превращаются из «поставщиков знаний» в проводников изменений? Почему маркетинг можно уподобиться современному искусству – поиску новых идей, новых дискурсов и способов осмысления мира? Эти и многие другие вопросы будут затронуты в рамках панельной дискуссии, направлять которую будет признанный эксперт отрасли Елена Юферева.

Григорий Храбров, директор по стратегии Brandson Branding Agency, расскажет о «хабитализации» услуг и создании контекстуального дизайна сервисов и продуктов. Специалист поразмышляет о том, почему граница между performance маркетингом и брендингом в эру пост-диджитал начинает постепенно стираться, а также попытается ответить на вопрос, какие инструменты помогают брендам сформировать успешные модели пользовательского опыта.

Потребительский опыт и методики его конструирования с использованием цифровых средств коммуникации будут в центре внимания Дмитрия Лебедева, руководителя московского филиала агентства «Мегаполис». В данном направлении особенно заинтересованы ритейл-бренды, широко применяющие диджитал-активации и меняющие программы лояльности с учетом того, что все больше покупок осуществляются онлайн.

Алексей Муразанов,  собственник консалтинговой компании PSYCHEA human understanding technologies, расскажет о проектировании и адаптации бренд-коммуникаций на основе автоматического определения психографического профиля клиента, сегментации клиентской базы по психотипу и эстетическому профилю. Данная область исследований также стала доступной благодаря глобальному распространению цифровых коммуникаций и особенности, соцсетей.

Илья Лазученков, генеральный директор брендинговой компании, Plenum Brand Consultancy, продолжит анализ подходов построению бренда, сосредоточившись на теме верификации гипотез, сформированных путём статистических построений на основе big data. Основной вопрос: сможет ли эта методика потеснить старый добрый потребительский инсайт?

Борис Погорецкий, партнер  Ernst & Young, коснётся темы взаимосвязи измерений digital и physical на примере инновационных технологий современной медицины, а также раскроет своё понимание маркетинга в широком спектре областей – от авиаперевозок до hr-рекрутинга и монетизации классической музыки. С его точки зрения, смена маркетинговой парадигмы осуществляется за счёт тотальной «уберизации» жизни, повлиявшей на все ее сферы.

26.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Украинские юристы оставят владельцев Рокфеллер-центра с &quot;голой...Украинские юристы оставят владельцев Рокфеллер-центра с "голой...
Украинцев массово поразила недавняя новость в сфере искусства. Джефф Кунс, американский художник и любитель китча установил огромную статую балерины. И вроде бы все красиво и необычно, если бы не несколько «но». Во-первых, балерина надувная. И, во-вторых, эта балерина является огромной копией статуэтки «Балерина Леночка» времен СССР.
Почему рекламодатели объявили войну Facebook и GoogleПочему рекламодатели объявили войну Facebook и Google
Причина недовольства рекламодателей — непонятные метрики, которые мешают брендам и медиаагентствам эффективно продавать. Мы выбрали главное из огромного материала Adweek о ситуации на рынке.
Как построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правилаКак построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правила
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампанииРекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании (4)
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы. 
Ученые назвали самую депрессивную социальную сетьУченые назвали самую депрессивную социальную сеть
Instagram оказывает «самое пагубное воздействие на здоровье молодых людей», — констатируют сотрудники Британского Королевского общества здравоохранения по итогам своего нового исследования.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

26.05.2017 - 15:29
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация