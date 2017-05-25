Современная форма, классическое содержание

Компания «Очаково» - крупнейший в России производитель натурального кваса - теперь выпускает домашний квас «Семейный секрет» в удобной современной упаковке. Алюминиевая банка станет незаменимым спутником для прогулок и пикников в жаркую, летнюю погоду: легкая и компактная, ее просто положить в сумку или рюкзак. Она не займет много места, но у вас будет возможность в любой момент освежиться полезным и вкусным деревенским квасом, утолить жажду и подкрепить силы.

Квас в банке отлично защищен от воздействия кислорода и солнечных лучей, а объем 0,5 литра прекрасно подходит для индивидуального потребления. Еще одним достоинством алюминиевой банки является более длительный срок хранения кваса – 12 месяцев. Достигается это за счет защитных свойств упаковки.

«Семейный секрет» - это настоящий домашний квас, воссозданный технологами компании «Очаково» по итогам этнографических экспедиций по деревням центральной России. Такой квас является ценным источником антиоксидантов, витаминов и полезных веществ. В новом формате выпускается три вида кваса «Семейный секрет»: Смородина-мята, Бородинский, Заварной ароматный. Они приятно удивят своими необычным вкусами и не оставят равнодушными приверженцев активного образа жизни.

Новинка от «Очаково» в ближайшее время появится на полках магазинов.