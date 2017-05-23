В России появилась социальная сеть для журналистов

В России появилась профессиональная социальная сеть с встроенной CRM-cистемой для журналистов, экспертов-ньюсмейкеров и PR-специалистов.

Медиасервис Deadline.Media (основан в октябре 2016 г.) преобразован в профессиональную социальную сеть для журналистов, экспертов-ньюсмейкеров, PR-специалистов и пресс-секретарей. Это стало возможным благодаря расширению функционала проекта.

Наряду с возможностью создания профессиональных профилей «Журналист» и «Эксперт» и агрегатором экспертного контента, позволяющим журналистам создавать запросы и получать комментарии напрямую от экспертов-ньюсмейкеров, теперь пользователи могут выстраивать взаимоотношения между собой с помощью встроенного в социальную сеть мессенджера объединенного с CRM-системой (базой профессиональных контактов журналистов и экспертов). В настоящее время социальная сеть Deadline.Media доступна всем пользователям в бесплатном режиме.

Как отмечает Антонина Горжанкина, креативный директор и основатель социальной сети Deadline.Media: «Внедрение мессенджера объединенного с простой и понятной CRM-системой еще один шаг в сторону удобства и эффективности проекта. Запуск нового функционала показал его актуальность. Пользователи активно выстраивают социальные взаимоотношения в рамках своей профессиональной деятельности: создают и редактируют папки профессиональных контактов; общаются в мессенджере; договариваются о размещении пресс-релизов и статей; анонсируют пресс-мероприятия; комментируют запросы прессы и участвуют в съемках на ТВ в качестве экспертов».

О Deadline.Media

Deadline.Media – профессиональная социальная сеть для журналистов, PR-менеджеров, пресс-секретарей и экспертов-ньюсмейкеров. Проект запущен 19 октября 2016 года Вадимом и Антониной Горжанкиными, ранее основавшими PR-агентство «Красное Слово» и портал о медиабизнесе «Медиастанция». В настоящее время в Deadline.Media зарегистрировано более 8000 пользователей и их количество продолжает динамично расти. География пользователей представлена не только Россией, но и Украиной, Беларусью, Казахстаном, Молдавией, США, Китаем, Израилем, Германией, Францией, Великобританией и другими странами.

Пользователи со статусом «Журналист» представлены разными категориями СМИ: корпоративные блоги, региональные порталы, федеральная пресса, телеканалы, радиостанции. Среди пользователей-СМИ: Первый Канал, НТВ, Москва 24, МИР ТВ, ТВ-Центр, КоммерсантЪ, Эксперт, РБК, Интерфакс, Газета.Ru, Regnum, Российская газета, Свободная пресcа, Ведомости, Комсомольская правда, Lenta.ru, Сноб, VC.RU, Rusbase, Сossa и мн. др.

Пользователи со статусом «Эксперт» представлены двумя категориями. Первая – независимые эксперты (частные специалисты) – психологи, адвокаты, стилисты, врачи, политтехнологи и мн.др. Вторая – организации – стартапы, интернет-магазины, государственные структуры, агентства недвижимости, банки, музеи, турагентства, юридические компании и т.д. Также сервисом активно пользуются PR-специалисты, пресс-секретари и маркетологи.