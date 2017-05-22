Местное известное: брендирование пространства для сети гипермаркетов Green

Сеть гипермаркетов Green известна своим подходом к предлагаемому ассортименту: они делают акцент на здоровые продукты и качественные ингредиенты. Для того, чтобы выделить на полках линейку натуральных премиальных товаров, было принято решение брендировать и сами эти товары, и зону их продажи.

Название «Местное известное» — ритмичное и рифмованное, благодаря чему хорошо узнаётся потребителем — родилось благодаря особенностям ассортимента. На этих полках представлена категория здорового питания без вредных добавок: товары собственного производства, фермерские продукты и многое другое. Всё это поставляется небольшими хозяйствами и локальными производителями, которых хорошо знают благодаря стабильному качеству их продукции. Эмоционально «Местное известное» — это знакомый образ знакомого мясника, зеленщика или владельца небольшой бакалейной лавки: покупатели стабильно идут к ним, потому что уверены в качестве приобретаемого.

Яркий и сочный зелёный цвет, сопровождаемый тёплой тёмной гаммой, поддерживает общую натуральную историю продукта. Сам блок логотипа вариативен: символический контурный образ дома может превращаться в большую стрелку и нести дополнительную информационную нагрузку, указывая на продукт.

При разработке этикеток необходимо было учитывать, что линейка «Местное известное» — это не СТМ сети, а продукция ряда ТМ и поставщиков полезных продуктов, объединённая общей категорией и принципами производства. Поэтому дизайн этикеток должен быть универсальным, чтобы они уместно смотрелись на любой оригинальной упаковке.

На крупных носителях, используемых в брендировании пространства (вывески, стопперы, шелф-токеры), появляются дополнительные элементы: например, иконки, указывающие на конкретный вид продукта, и паттерны, поддерживающие основное изображение. А совокупность всех этих деталей позволяет не просто выделить «Местное известное» в пространстве магазина, но и создать удобную локальную систему навигации.