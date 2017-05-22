Черная карта

«Чёрная карта» - это один из ведущих брендов кофе, занимающий 2-4 место на рынке в зависимости от сегмента.

В связи со сменой позиционирования перед Wellhead стояла задача вывести бренд на новый уровень, улучшить визуальный образ бренда, решив проблемы идентификации и навигации, накопившиеся за многие годы существования марки «Чёрная карта». Важно было осовременить дизайн в целом, систематизировать и визуально унифицировать продуктовую матрицу бренда.

Логотип стал доминантой в дизайне упаковки и основным стилеобразующим элементом, также формирующим единый бренд-блок на полке. Для упрощения поиска по виду и помолу кофе разработаны системы цветового кодирования и основных характеристик продукта по степени крепости и обжарки, информация о способе приготовления вынесена на отдельную плашку в верхней части упаковки.

Новый стильный и изысканный дизайн полностью соответствует ожиданиям целевой аудитории, что подтверждают результаты тщательных и многоэтапных тестирований.

Проект включал в себя разработку дизайна для 19 SKU, брендбука, каталога продукции и трёх key-visual для размещения в местах продаж.