Новое поколение пожирателей рекламы

Давайте не будем примерять на себя образ “бабушка на скамейке у подъезда” и произносить сакральную фразу: “Вот в наше время такого не было!”. “Старое поколение” рекламщиков до сих пор помнит противостояние рекламных кампаний BMW и Audi (первая фиксация этого противостояния произошла в 2003 году), конец которому (по крайней мере - первому раунду) положил плакат с красочным жестом от вовремя прореагировавших на ситуацию маркетологов Bentley, вызвавший неоднозначную реакцию у всего рекламного сообщества.

Чем же ситуация на рекламном рынке сейчас отличается от тогда? На что направлена рекламная активность брендов, скорее эпатирующих, чем информирующих своих потребителей? На данный момент к поколению Z можно отнести около 2 млрд человек, которые родились после 1995 года. Именно их мысли и сердца - основная цель подавляющего большинства брендов. Брендов, которые перевели свою коммуникацию на понятный новому поколению язык - “язык улиц” (и в стилистике, и в самой сути/инсайтах коммуникационных сообщений).

Что это - отдельные примеры или достаточно четко формирующаяся тенденция? С одной стороны – быстрая реакция на события нашего стремительного века неизбежно приводит к упрощению эмоциональных оттенков. Требуя акцентов лишь на самые сильные и простые эмоции. То, что нас задевает/цепляет, или даже провоцирует – автоматически и безусловно завладевает нашим вниманием. Однако если тут допустимые границы, выход за которые начинает приносить вред источнику данного вида сообщений? Насколько в целом эффективна коммуникация такого рода? И для какого типа аудитории она работает (для какого – вызывает обратный эффект)? Связано ли это с общими тенденциями развития современного российского социума? На эти и многие другие вопросы ответят спикеры секции “Другое поколение потребителей контента - где границы дозволенного для привлечения внимания?”, которая состоится в рамках Фестиваля рекламных и маркетинговых коммуникаций “Серебряный Меркурий” 6-8 июня в TECLA PLACE. Приходите, будет интересно.

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