"Газпром-медиа" засмотрелся на "Панораму ТВ"

"Газпром-медиа" пытается через суд исключить из акционеров одного из популярнейших в стране телегидов "Панорама ТВ" структуры его основателя Игоря Данилова. Холдинг указывает, что его партнер владеет 49% издания через иностранную компанию, что запрещено законом и может привести к закрытию газеты. Сам миноритарный акционер считает происходящее "захватом управления".

Входящее в холдинг "Газпром-медиа" ООО "Аура-Медиа" обменялось исками с ООО "МПК-Инвест", следует из картотеки арбитражных дел. Обе компании выступают соучредителями ЗАО "Медиа Пресс", издающего в Санкт-Петербурге телегид "Панорама ТВ". По иску "Ауры-Медиа" суд 5 мая приостановил производство, разбирательство по иску "МПК-Инвест" назначено на 25 мая.

В исковых материалах указывается, что "Аура-Медиа" пытается вывести "МПК-Инвест" из структуры акционеров издателя. В "Газпром-медиа" подтверждают это намерение. Представитель холдинга сообщил "Ъ", что в соответствии с требованиями законодательства, косвенное иностранное участие в СМИ не может превышать 20%, а "МПК-Инвест" — компания с иностранным участием. По его словам, "Газпром-медиа" "неоднократно предупреждал "МПК-Инвест" о необходимости привести акционерную структуру в соответствие с требованиями законодательства, а также об угрозе прекращения бизнеса, в частности приостановления деятельности СМИ, в случае, если оно не будет устранено". "Но ответных действий не последовало. Таким образом, мы пытаемся сохранить бизнес общества, используя доступные нам законные способы",— резюмируют в "Газпром-медиа".

Данные Kartoteka.ru подтверждают наличие иностранного совладельца в структурах "Панорамы ТВ": "МПК-Инвест", контролирующая 49% ЗАО "Медиа Пресс", на 100% принадлежит кипрской "Факторлайн Сервисез Лимитед". При этом фактически эту компанию, по словам собеседников "Ъ", контролирует основатель "Панорамы ТВ" Игорь Данилов. Оставшиеся 51% учредителя "Панорамы ТВ" принадлежат "Газпром-медиа", который приобрел долю в издании в 2006 году.

"МПК-Инвест" в своем иске ходатайствует о переводе на себя прав и обязанностей покупателя 51% ЗАО "Медиа Пресс", следует из документов суда; основания для такого ходатайства не уточняются. Компания также в качестве обеспечительных мер требует наложить арест на пакет "Газпром-медиа". "Аура-Медиа" в ответ требовала запретить "МПК-Инвест" участвовать в управлении компанией. Обеим сторонам в принятии обеспечительных мер суд отказал.

Сам господин Данилов при этом уже предупредил председателя совета директоров "Газпром-медиа" Алексея Миллера о "захвате управления" ЗАО "Медиа Пресс". Соответствующее открытое письмо еще 14 апреля было опубликовано на сайте "Панорамы ТВ", но вскоре удалено, указывает "Лениздат.ру". Господин Данилов и представители "МПК-Инвеста" вчера были недоступны для комментариев.

Господин Данилов до апреля 2017 года был гендиректором ЗАО "Медиа Пресс", после чего его сменил предложенный "Газпром-медиа" Алексей Блинов. Причиной досрочного прекращения полномочий господина Данилова стало неэффективное управление издательством, утверждают в "Газпром-медиа". По словам представителя холдинга, уже более года господин Данилов проживает за рубежом и руководит газетой в "удаленном режиме". ""Газпром-медиа" как акционер не удовлетворен таким качеством управления. Холдинг не раз направлял свои замечания, в частности, в отношении финансово-хозяйственной деятельности издательства, однако конструктивных действий со стороны топ-менеджера не последовало",— говорит представитель холдинга.

Исключение участника из общества — крайняя мера, констатируют юристы. "При исключении участника ему выплачивается действительная стоимость доли, то есть часть стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. Эта стоимость может оказаться ниже цены, за которую "МПК-Инвест" мог бы продать актив",— отмечает юрист Saveliev, Batanov & Partners Сергей Коновалов.

Рыночная стоимость "Панорамы ТВ" может оцениваться в пять-шесть годовых прибылей издания, считает гендиректор ИД "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. По данным Karoteka.ru, выручка ЗАО "Медиа Пресс" в 2015 году составила 484,4 млн руб., чистая прибыль — 23,7 млн руб. В этой истории "есть за что побороться", поскольку "Панорама ТВ" — крупнейший с большим отрывом телегид в Санкт-Петербурге, напоминает господин Сунгоркин. Сам этот рынок, по его словам, пока в хорошем состоянии и по крайней мере в ближайшие три года "будет прекрасно себя чувствовать".