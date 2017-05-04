Начался второй этап социально-экологического проекта "Триколор ТВ"

Крупнейший российский оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» объявляет о начале второго этапа конкурса «Скворечник для моей школы», который является продолжением масштабного всероссийского экологического проекта «Поможем птицам вместе!». Посмотреть работы участников и проголосовать за понравившуюся можно на сайте конкурса с 1 по 25 мая 2017 года.

В течение всего апреля московские школьники готовили работы для участия в конкурсе «Скворечник для моей школы». Более 1000 учеников младших классов города Москвы раскрашивали и устанавливали домики для птиц на территории своих школ.

Фотографии раскрашенных скворечников размещены на сайте deti.tricolor.tv, посетители которого могут не только насладиться просмотром конкурсных работ, но и выбрать лучшую. Голосование открыто до 25 мая 2017 года. Команда, чья работа наберет наибольшее число голосов, получит специальный приз от организаторов.

В конце мая по итогам заседания жюри будут определены победители конкурса. Официальная церемония награждения состоится в июне в рамках городского праздника, посвященного Дню защиты детей. На мероприятии каждый участник проекта получит диплом от организаторов и памятный подарок от телеканала «О!», а победители конкурса будут награждены специальными призами.

Елизавета Капралова, директор по связям с общественностью «Триколор ТВ»: «В течение всего апреля мы получали фотографии ярких расписных скворечников. В прошлом году эти домики для птиц приняли участие в установке нового мирового рекорда, а сейчас, благодаря творческому подходу участников конкурса, наши скворечники-рекордсмены не узнать: их украсили персонажи мультфильмов, гжель, хохлома и другая традиционная русская роспись, живые цветы, веточки и даже маленькие спутниковые антенны «Триколор ТВ». Столько необычных идей! Все ребята — большие молодцы. Спасибо им за проделанную работу и удачи в зрительском голосовании».