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Проект медиагруппы "Россия сегодня" - "Найди меня, мама" вошел в число лучших социальных проектов России

Проект медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; - &quot;Найди меня, мама&quot; вошел в число лучших социальных проектов России МИА «Россия сегодня» наградили дипломом «Социально-ответственное СМИ» за благотворительный проект «Найди меня, мама» в рамках V Ежегодной Национальной Программы «Лучшие социальные проекты России».

Проект Агентства предоставляет возможность детям-сиротам обрести семью.  С его помощью потенциальные родители могут увидеть видеоанкеты детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи, и получить необходимую информацию о том, куда обращаться по поводу усыновления. На торжественной церемонии награждения лучших социальных проектов России собрались ведущие организации и руководители, реализующие проекты и практики в области корпоративно социальной ответственности, благотворительности и меценатства. Программа создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики.

Куратор проекта «Найди меня, мама» Ирина Кедровская: «Более ста снятых и размещенных на ria.ru видеороликов с историями воспитанников российских детских домов с особенностями развития (синдром Дауна, нарушения речи) позволили найти семьи детям и подросткам от 6 до 17 лет. Менее чем за год работы проекта девять детей нашли семью, 25 семей подали заявки на усыновление. Проект существует ровно год, за это время у него появились новые партнеры – благотворительный фонд «Измени одну жизнь» и Международный фонд IFTI. Мы расширили географию проекта, появились видеоанкеты детей, живущих в отдаленных регионах России. Также мы опубликовали цикл видеосоветов для родителей, готовящихся стать приемными родителями детей с синдромом Дауна».

В категории «Социально-ответственные СМИ» также были награждены ИД «Аргументы и Факты» за проект «Здоровая страна», телеканал «Пятница» за проект «Благотворительное реалити «Секретный миллионер», радио «ЭХО Москвы»  за радиопередачу «Чувствительно» и телерадиокомпания «Петербург» (Пятый канал)  за проект благотворительный телемарафон «День Добрых Дел».

Найди меня, мама – это благотворительный проект, инициированный благотворительным фондом «САФМАР», «Благотворительным фондом Николая Расторгуева» и МИА «Россия сегодня». Проект направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стартовал в апреле 2016 года. В рамках проекта было записано более ста видеороликов с историями воспитанников московских детских домов. Еще за время съемок шестеро детей нашли семью. За полгода работы проекта «Найди меня, мама» семью нашли девять детей от 6 до 17 лет, оказавшихся без родительского попечения. Почти все дети имеют особенности развития (синдром Дауна, нарушения речи и заболевания опорно-двигательного аппарата) и нуждаются в особом уходе и отношении. Подробнее о проекте https://ria.ru/naidy_menya_mama/.

Лучшие социальные проекты России — это ежегодная программа, которая выявляет лучшие социальные практики в России. Программа создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса. Программа инициирована фондом «Социальные проекты» при поддержке Правительства Москвы.

04.05.2017

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