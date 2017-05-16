Дизайн-центр "Россия сегодня" везет в Россию три награды

Дизайн-центр МИА «Россия сегодня» взял три награды международного конкурса Communicator Awards, участниками которого каждый год становятся ведущие рекламные, дизайн, диджитал и PR-агентства. Престижную «золотую» статуэтку и первое место «Россия сегодня» получила в номинации «Маркетинг и продвижение» (Marketing / Promotion) за разработку и оформление фотоальбома с работами победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Два серебра дизайнеры получили за концепцию и реализацию сувенирной продукции к 75-летию Агентства, а также за уникальный альбом с архивными фотографиями «75 лет: История начинается с новости», представляющий взгляд фотокорреспондентов разных поколений на историю и современность.

Руководитель Дизайн-центра МИА «Россия сегодня» Антон Степанов: «Мы очень рады, что меньше чем за полгода команда дизайн-центра Агентства получила пять наград на ведущих международных конкурсах. Это подтверждает, что мы двигаемся в верном направлении, задаем правильные тренды в области дизайна».

Дизайн-центр МИА "Россия сегодня" одно из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы "Россия сегодня". Дизайн-центр состоит из нескольких студий —графического дизайна, инфографики, web-дизайна и мультимедийных проектов. В коллекции Дизайн-центра уже есть награды с таких международных конкурсов, как 18th Annual Communicator Awards, 19th Annual Communicator Awards, Malofiej 20, 21, 23,24, Best of Digital News Design, 2013 Typography Competition, ED Awards.