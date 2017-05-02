Благотворительный марафон Радио Romantika "День детства" признан лучшим социальным проектом России

Радиомарафон «День детства», организованный Радио Romantika вместе с благотворительным фондом поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», состоялся в 2016 году в День защиты детей. Гостями студии прямого эфира Радио Romantika стали звезды кино и шоу-бизнеса: основатели фонда Ксения Алферова и Егор Бероев, а также Burito, Светлана Иванова, Анастасия Макаревич, группа MBand и другие. Популярные актеры и музыканты пришли на радиостанцию, чтобы поддержать благородную инициативу и постараться привлечь внимание всех неравнодушных людей к теме адаптации в обществе детей с ментальными особенностями развития, предоставления им возможности жить полноценной яркой жизнью.

Радио Romantika - одна из станций ведущего российского радиохолдинга ГПМ Радио. За время своего существования радиостанция смогла заслужить признание и любовь аудитории благодаря ярким проектам, уникальному эфирному звучанию и особому настроению, которое она проецирует на слушателей. Подробнее о событиях и проектах Радио Romantika можно узнать на www.radioromantika.ru.

Торжественная церемония награждения победителей V юбилейной Национальной программы «Лучшие социальные проекты России» состоялась 28 апреля 2017 года. Программа «Лучшие социальные проекты России» создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса. Ее цель – выявить лучшие проекты и практики в области корпоративной социальной ответственности, благотворительности и меценатства.