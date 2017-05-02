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Телеканал "Пятница!" стал двукратным лауреатом премии "Лучшие социальные проекты России"

Телеканал &quot;Пятница!&quot; стал двукратным лауреатом премии &quot;Лучшие социальные проекты России&quot;

28 апреля состоялась торжественная церемония награждения V Ежегодной Программы «Лучшие социальные проекты России». Телеканал «Пятница!» был удостоен наград сразу в двух номинациях: «Социально-ответственные СМИ» и «Образование».

В категории «Социально-ответственные СМИ» жюри премии отметило благотворительное реалити «Секретный миллионер», которое с огромным успехом прошло в эфире телеканала весной 2017 года.

Главные герои проекта – российские бизнесмены и предприниматели. На несколько дней они добровольно отказались от привычного образа жизни, чтобы отправиться в чужой город под видом бездомных безработных бродяг и найти людей, которые действительно нуждаются в помощи.

Каждый герой по итогам программы оказал внушительную финансовую поддержку как физическим лицам, так и организациям (благотворительным фондам, ассоциациям, социальным центрам). Самая большая сумма, потраченная на благотворительность в рамках проекта, составила 21 миллион рублей.

«Мне очень приятно, что проект «Секретный миллионер» – социальный проект – стал одним из самых рейтинговых на «Пятнице!». Мне кажется, это самая успешная идея года, которая попала в свое время, прямо в сердце зрителя», - прокомментировал генеральный директор телеканала Николай Картозия.

Совместный образовательный проект «Пятницы!» и Государственного  Университета имени М. В. Ломоносова также был отмечен наградой. «Студия Пятницы!», открывшаяся на базе факультета журналистики МГУ в марте этого года, стала победителем в номинации «Образование».

Студенты «Студии Пятницы!» получают уникальный опыт и практические знания о принципах работы и развития развлекательного телеканала их первых уст. Генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия, топ-менеджмент и ряд ведущих телеканала встречаются со студентами, зачисленными на курс в ходе конкурсного отбора, еженедельно в формате лекций и семинаров.

«Каждый год ко мне приходят устраиваться на работу или писать диплом студенты разных факультетов журналистики. Каждый раз, когда такой человек приходит,  он говорит не на нашем языке, каждый раз нужно заново объяснять и показывать, как мы привыкли работать. Так что, это была очень простая идея – научить их всему, пока эти люди еще являются студентами. Пойдут ли они в итоге к нам на канал или нет, не важно, главное – они будут разговаривать на правильном языке, - рассказывает Николай Картозия. - В ходе трехступенчатого отбора в «Студию Пятницы» были зачислены тридцать лучших, на мой взгляд, студентов - с первого курса до магистратуры. Они уже сейчас во многом готовы быть продюсерами, редакторами, корреспондентами, ведущими и так далее, но их учеба в «Студии Пятницы» только начинается. Разумеется, это игра на вылет: те, кто не будут справляться, будут отчислены с курса. И сколько наших будущих коллег дойдет до финиша, я не знаю. Пока все очень стараются».

На время летних каникул для студентов предусмотрена практика в различных департаментах «Пятницы!», а по окончании курса у абитуриентов будет возможность получить приглашение присоединиться к команде «Пятницы!» на постоянной основе.

«Лучшие социальные проекты России» - ежегодная программа, которая выявляет лучшие социальные практики, внесшие существенный вклад в продвижение идей социально ответственного бизнеса. Программа инициирована фондом «Социальные проекты» при поддержке Правительства Москвы.

В этом году телеканал «Пятница!» впервые номинировался на данную премию, и победа сразу в двух номинациях стала, определенно, приятным сюрпризом.

«Моему старшему товарищу и кумиру Константину Эрнсту приписывают такое выражение. Когда он приглашает кого-то на работу, он говорит: «Можешь работать- работай на «Первом канале». Я согласен, но добавил бы только одно: работай так, чтобы твой канал стал первым», - говорит Николай Картозия.

03.05.2017

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