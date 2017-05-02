Сбербанк удостоен премии "Лучшие социальные проекты России"

Награда присуждена за конкурс клиентских историй «Мы создаём лучший клиентский опыт». Проект популяризирует клиентоцентричную модель поведения сотрудников банка и направлен на развитие эмоциональной эмпатии. В нём соревнуются сотрудники Сбербанка, которые присылают реальные истории, демонстрирующие лучшие примеры клиентского сервиса в банке.

«С помощью проекта мы хотим вовлечь всех сотрудников в реализацию ценности «Все для клиента», направленную на предвосхищение ожиданий клиента, подать им пример соответствия нашему главному принципу – «Я отношусь к клиенту так, как хотел бы, чтобы относились ко мне», – отметила Александра Алтухова, начальник управления модернизации клиентского опыта.

Цель ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России» — укрепление социальной политики на основе партнёрства государства, общества и частного бизнеса.

Программа этого года собрала более 80 компаний-участников, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально-ответственного бизнеса.