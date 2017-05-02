Рекламный ролик UC Browser получил бронзу "Белого квадрата"

Рекламный ролик UC Browser «Клуб глубоких и проникновенных кинокритиков», собравший более 1,8 миллионов просмотров на Youtube, завоевал бронзу международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» в категории «Digital – Online Video».

Ролик «Клуб глубоких и проникновенных кинокритиков» был создан командой UCWeb совместно с креативным агентством Red Keds, за продакшн отвечало Fresh Production. Активация посвящена двум основным характеристикам браузера – его скорости и персонализированному контенту на главной странице. Режиссёром ролика стал известный Егор Баранов.

«Чтобы создать успешную digital-кампанию нужно постоянно задействовать новые каналы и инструменты, иначе результат всех ваших проектов будет примерно одинаковым, – прокомментировал Дмитрий Лушников, руководитель отдела маркетинга Alibaba Mobile Business Group в России. – Одним из главных трендов на рынке сегодня – это, безусловно, ещё большая персонализация рекламы, а также тестирование форматов, которые пока ещё в новинку, например, аудиореклама в ВК или сториз в Instagram. Есть несколько трендов, такие как VR/AR, чатботы, носимые устройства, которые называли и в прошлом году, но они пока полноценно себя так и не раскрыли и не имеют четкой рекламной модели».

За награды девятого «Белого квадрата» в категории Digital сражалось 181 кампаний. Судьями фестиваля выступили пять составов международного жюри – 52 признанных эксперта со всей Европы со множеством престижных индустриальных наград в области рекламы и маркетинга. Первой место и второе место в категории «Digital – Online Video» досталось агентству Zebra Hero с их кампаниями «Крайняя смена. Хроники параноика» и «TATARKA Алтынь» для Samsung.

Творческая группа:

Alibaba Mobile Business Group, UCWeb (клиент)

Дмитрий Лушников, глава маркетинга в России и СНГ Сильвия Вонг, глава международного маркетинга

Red Keds (креатив)

Генеральный директор: Виталий Быков Руководитель команды, продюсер: Митя Мещеряков Копирайтеры: Михаил Хан, Дмитрий Перцов Сценарист: Михаил Хан Аккаунт-менеджер: Алан Смити

Fresh Production (продакшн)

Продюсеры: Мишель Шениара, Ольга Шарова, Мария Якубова Режиссер: Егор Баранов

Предыдущие ролики UC Browser:

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