Торговая сеть "Пятерочка" переводит закупки товаров и услуг на электронную площадку B2B-Center

Торговая сеть «Пятерочка» переводит закупки для собственных нужд на электронную торговую площадку B2B-Center. Перевод закупок в электронную форму поможет компании расширить пул поставщиков и оптимизировать закупочные цены за счет их конкуренции в торгах.

«Площадка B2B-Center позволяет проводить более 40 видов закупочных процедур, использовать для выбора поставщиков многочисленные настройки, - рассказала Зинаида Меркулова, начальник отдела организации закупок торговой сети «Пятерочка». – Благодаря функциональности системы мы получили оптимальные цены на широкий спектр товаров и услуг необходимого качества: от стандартных канцелярских принадлежностей до сложных технических проектов. Сейчас переводим на площадку весь объем закупок для нужд нашей торговой сети».

На электронной площадке компания выбирает подрядчиков для монтажа и технического обслуживания торгового и складского оборудования, интеграции и внедрения ПО и автоматизированных систем, автоматизации различных процессов, размещения рекламы, организации горячего питания и доставки сотрудников, вывоза ТБО и уборки территории. Кроме того, на ЭТП компания ищет поставщиков торгового оборудования, светильников, расходных материалов, канцелярских и хозяйственных товаров.

«Ритейл является одним из самых быстрорастущих сегментов корпоративной электронной торговли. Свои закупки автоматизирует ряд крупнейших компаний отрасли, которые демонстрируют современный подход к организации закупочной деятельности и открытость рынку. Растет число и объем закупочных процедур, что привлекает множество поставщиков, которые получили возможность в честной конкурентной борьбе получать заказы от крупных, надежных и известных клиентов», - отметил генеральный директор B2B-Center Алексей Дегтярев.