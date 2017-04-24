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Кто не успел, тот не опоздал! "Серебряный Меркурий" 2017 продлевает срок подачи работ еще на 7 дней!

Кто не успел, тот не опоздал! &quot;Серебряный Меркурий&quot; 2017 продлевает срок подачи работ еще на 7 дней!

Прием заявок на конкурс проектов в области рекламных и маркетинговых коммуникаций, который пройдет в рамках Фестиваля «Серебряный Меркурий», продлен до 7 мая 2017 года.

Традиции есть традиции, и их надо свято чтить и соблюдать. Из года в год фестивали дают второй, а то и третий шанс откладывающим все на последний день участникам сделать работы, которыми гордится вся команда, гордостью всей индустрии, приняв участие и в честном противостоянии получив заслуженную оценку.

Хотелось бы нам вместо слова “оценку” написать “победу”, но не стоит забывать, что само участие в Фестивале “Серебряный Меркурий” - это уже победа.

Во-первых, вам, как минимум, есть чем гордиться в вашей работе, во-вторых, о вашем проекте узнают 200 экспертов рынка, на долю которых выпала непосильная задача выбрать лучших из лучших, а, в-третьих, вы получите бесценный опыт общения с коллегами и представителями компаний - крупнейших рекламодателей в России. По оценке Mediascope​ доля затрат на рекламу в 2016 году компаний рекламодателей, представители которых вошли в жюри "Серебряный Меркурий" 2017, составил 32% от совокупного рекламного бюджета России, что с учетом экспертной оценки АКАР​ составило 115 200 000 000 рублей.

Для тех же, кто не видит смысла в участии без победы, 26-го апреля состоится завершающий мастер-класс: “Как сделать так, чтобы все призы премии "Серебряный Меркурий" 2017 достались именно вам!” Вход свободный по предварительной регистрации - https://silvermercury.timepad.ru/event/480142/ !

И именно вам - победителям Премии “Серебряный Меркурий” будет предоставлена возможность принятия участия в конкурсе The Globes Awards, организованном Международной ассоциацией маркетинговых агентств (MAAW), чьи интересы в России с 2009 года эксклюзивно представляет фестиваль.

Не стоит также забывать, что победителями “Серебряного Меркурия” становятся не только рекламные агентства, подающие реализованные в период с 1 января 2016 по 1 марта 2017 года, но и компании-рекламодатели. Ведь хорошая рекламная кампания является итогом эффективной работы творческого тандема: агентства и сотрудников маркетингового подразделения компании-заказчика, а потому призовые статуэтки - в виде двух крыльев на церемонии награждения будут вручены обоим участникам проекта. А что может быть приятнее, чем превзойти ожидания своего клиента и наградить его за доверие?

С нетерпением ждем ваших работ - http://www.silvermercury.ru/#reg-popup!

25.04.2017

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