МТС предлагает отложить смартфон и посмотреть в глаза

МТС запускает федеральную рекламную кампанию в поддержку живого общения. Теперь возможностей для него будет больше, ведь МТС перенесет на следующий месяц оставшиеся минуты, SMSи гигабайты интернета, которые клиенты не успели потратить.

Люди проводят в смартфонах все больше времени, не замечая происходящего вокруг. В новом рекламном ролике оператор предлагает абонентам с чистой совестью отложить свои гаджеты в сторону и наслаждаться жизнью. Ведь минуты разговоров, SMS и трафик, за которые абоненты уже заплатили, но не использовали, МТС перенесет на следующий месяц.

«Мы хотим, чтобы наши абоненты жили на полную катушку и не переживали о несказанном или нескачанном. Поэтому МТС первой из операторов решилась призвать людей оторваться от смартфонов. Зачем круглосуточно смотреть в свой гаджет, когда на улице весна, солнце и друзья? А чтобы наши клиенты могли ловить счастливые моменты здесь и сейчас, все неиспользованные минуты, мегабайты и сообщения мы сохраним», — говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Задачу оторвать людей от смартфонов создатели ролика доверили харизматичному Дмитрию Нагиеву. Шоумену удалось это сделать с помощью зажигательного пения. Актер и раньше удивлял зрителей своим вокалом, так что неудивительно, что перед его исполнением песни на мотив популярного в 90-х творчества группы «Руки вверх» не мог устоять никто. Аккомпанирует на белом рояле и заодно подпевает Дмитрию его партнер по многим проектам актёр Владимир Сычев. В роли главного героя в ролике выступил ленинградец Арсений Полиевец, известный по клипу «В Питере — пить».

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: интернет, ТВ, радио, наружную рекламу, салоны МТС.

Пользователи специальных тарифов[1] для смартфонов могут переносить на следующий месяц неиспользованные минуты, SMS и интернета.

Творческая группа:

Режиссёр - Ярослав Чеважевский

Оператор – Влад Опельянц

Команда МТС:

Наталия Глаголева

Мария Яковлева

Оксана Семенихина

Валерий Копытин

BBDO

Андрей Иванов

Дарья Булахтина

Роман Лыч

Дмитрий Николаев

Иван Отчик

Антон Чалов

Антонина Заболоцкая

Ирина Каневская

Анастасия Прямилова

Юлия Казаковцева

Ирина Корюкова

Павел Филиппенко

Дмитрий Рубежов