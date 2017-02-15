Разрабатываются новые стандарты для названий молочных изделий

ВНИИ молочной промышленности разрабатывает предложения, согласно которым продукты, содержащие больше половины жира растительного происхождения, должны будут называться «аналогами молочной продукции» или «молокорастительными продуктами». Изменения могут поступить на рассмотрение Европейской экономической комиссии (ЕЭК) в следующем году.

ВНИИ молочной промышленности разрабатывает стандарт на молочную продукцию, который затем может быть предложен профильным комитетом при Росстандарте как основа техрегламента для стран Евразийского экономического союза. Об этом «Известиям» рассказала директор участвующей в разработке Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП) Екатерина Нестерова. По ее словам, разработку стандарта хотят завершить до конца года.

Екатерина Нестерова рассказала, что основная идея заключается в том, чтобы обязать производителей правильно называть продукцию, в которой молочный жир больше чем наполовину заменен растительным. Так, молочной продукции с содержанием растительного жира более 51% может быть дано название «молокорастительные продукты». Если продукция содержит менее 5% молочного жира, ее предлагается назвать «аналогом молочной продукции». Как пояснила Екатерина Нестерова, сейчас такая продукция находится практически вне правового поля, потребитель не может ее достоверно идентифицировать. В «молочном» техрегламенте обозначена только продукция с долей содержания молочного жира более 50%. Между тем на рынке на полках магазинов масса продуктов, которые больше чем наполовину состоят из растительного жира, но продаются под «натуральными» названиями: творожный десерт, замороженный десерт, мороженое, соевое молоко и т.п.

— Производители не должны вводить покупателя в заблуждение относительно продукта, который он приобретает. С другой стороны, мы должны позволить производителю доходчиво, достоверно, правильно объяснить, что такое его продукт. И это должно быть обозначено на упаковке, — пояснила Екатерина Нестерова.

Во ВНИИ молочной промышленности от комментариев воздержались.

По словам Екатерины Нестеровой, разработанные стандарты будут направлены в техкомитет при Росстандарте. Ответственный секретарь технической комиссии при Росстандарте Лариса Абдуллаева уточнила, что после обсуждения с экспертным сообществом стандарт предполагается внести на рассмотрение в ЕЭК. Она, в свою очередь, представляет предлагаемые изменения на утверждение странам — участникам ЕврАзЭС. После этого могут быть внесены соответствующие изменения в техрегламент Таможенного союза (ТС).

Действующий техрегламент ТС «О безопасности молока и молочной продукции» был принят Евразийской экономической комиссией в 2013 году. Ранее к документу предложил поправки Минсельхоз — обязательно указывать в составе наличие в продукте восстановленного молока. Поправки пока находятся на рассмотрении.

По словам руководителя Молочного союза Аркадия Пономарева, с каждым годом «ненастоящей» молочной продукции становится всё больше, а из-за пробелов в техрегламенте производители натуральной продукции проигрывают конкурентам, производящим дешевые заменители с растительными маслами.

— Допустим, есть сливочный маргарин. Его же никто не ассоциирует со сливочным маслом. Все понимают, что это комбинированный продукт. Нельзя обманывать потребителя. Если человек покупает на самом деле растительную продукцию, называйте это как угодно, но привязки к молоку быть не может, — сказал Аркадий Пономарев.

Гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова привела данные Росстата, из которых ясно, что в некоторых сегментах «полумолочных» продуктов столько же, сколько и натуральных. Так, объем производства творога в России составляет почти 400 тыс. т в год, а объем производства творожных продуктов — порядка 330 тыс. т. Сырных продуктов в России производится порядка 25% от объемов производства натурального сыра, а вот масляных паст официально производится немного — всего 3 тыс. т, при том, что сливочного масла в России выпускается порядка 230 тыс. т. Впрочем, Марина Петрова отметила, что эта статистика отражает только официально декларируемые молочные продукты c указанием растительных жиров, а оценить реальные объемы их производства достаточно сложно.

— Придуманные «фантазийные» названия (творожный продукт, творожное зерно, молочный десерт и другие) не отражают реального состава и вводят потребителей в заблуждение. Так как названия имитируют наименование натуральных молочных продуктов, потребитель не может точно определить, что он покупает, а натуральные продукты не могут конкурировать с подделками, содержащими немолочные жиры, — отметила Марина Петрова.

Она напомнила, что введение потребителей в заблуждение относительно реального состава продуктов может быть небезопасно для здоровья.