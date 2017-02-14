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iProspect Russia выиграло тендер ВТБ24 на размещение контекстной рекламы

iProspect Russia выиграло тендер ВТБ24 на размещение контекстной рекламы

Digital performance агентство iProspect стало победителем тендера ПАО «ВТБ 24», одного из крупнейших российских банков, на размещение рекламы через системы «Яндекс.Директ» и Google Adwords. Сумма контракта составляет 191,1 млн. рублей.

Андрей Крисюк, Директор по развитию бизнеса iProspect, прокомментировал: “Мы благодарим команду ВТБ24 за оказанное доверие. Работа с одним из крупнейших финансовых институтов России, безусловно, является для нас большой честью, крайне интересным вызовом и возможностью дополнительно расширить серьёзную экспертизу iProspect в финансовом секторе. Мы искренне надеемся, что плодотворное сотрудничество с ВТБ24 выйдет за рамки 2017 года и, со временем, за рамки кампаний в Paid Search, так как наш опыт позволяет закрывать весь спектр performance-задач клиентов с помощью широкого набора рекламных инструментов и технологических решений, создаваемых внутри Dentsu Aegis Network”.

Сотрудничество в рамках тендера продлится до 31 декабря 2017 года.

15.02.2017

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