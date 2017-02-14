iProspect Russia выиграло тендер ВТБ24 на размещение контекстной рекламы

Digital performance агентство iProspect стало победителем тендера ПАО «ВТБ 24», одного из крупнейших российских банков, на размещение рекламы через системы «Яндекс.Директ» и Google Adwords. Сумма контракта составляет 191,1 млн. рублей.

Андрей Крисюк, Директор по развитию бизнеса iProspect, прокомментировал: “Мы благодарим команду ВТБ24 за оказанное доверие. Работа с одним из крупнейших финансовых институтов России, безусловно, является для нас большой честью, крайне интересным вызовом и возможностью дополнительно расширить серьёзную экспертизу iProspect в финансовом секторе. Мы искренне надеемся, что плодотворное сотрудничество с ВТБ24 выйдет за рамки 2017 года и, со временем, за рамки кампаний в Paid Search, так как наш опыт позволяет закрывать весь спектр performance-задач клиентов с помощью широкого набора рекламных инструментов и технологических решений, создаваемых внутри Dentsu Aegis Network”.

Сотрудничество в рамках тендера продлится до 31 декабря 2017 года.