Первый в России телескоп дополненной реальности появился в музее "Куликово поле"

Уникальный телескоп дополненной реальности (AR-телескоп) начали использовать в музее «Куликово поле». AR-телескоп позволяет увидеть на реальной местности достоверную реконструкцию Куликовской битвы. Это первый в России проект на стыке новейших технологий и музейного дела.

Для AR-телескопа, разработанного digital-агентством Spider Group, было использовано самое современное на сегодняшний день оборудование. Сам телескоп служит для осмотра панорамы Куликова поля, а внутри конструкции установлен шлем виртуальной реальности, который накладывает на изображение реальной местности трёхмерный ролик битвы. Осматриваясь на поле, можно полностью погрузиться в давние времена и воочию увидеть весь ход знаменитого сражения между русскими полками и войском Золотой Орды – наступление войск, манёвры конницы, засады и отступления.

Вся содержательная часть ролика привязана к реальному пространству Куликова поля: конница выдвигается из-за холма, воины прячутся за пригорками. Для ролика было прорисовано около двух тысяч фигур. Битва воссоздана в полном соответствии с исторической действительностью – костюмы, оружие, детали точно такие же, как и во времена сражения с монголо-татарским войском. Всё выглядит очень реалистично.

Сегодня музеи во всем мире используют новейшие технологии, такие как дополненная реальность, которые позволяют расширить границы музея и реконструировать любую историческую среду. Опыт музея «Куликово поле» наглядно показывает эффективность использования подобных технологий и в России.