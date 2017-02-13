Открыта регистрация на деловую программу фестиваля "Серебряный Меркурий" в Петербурге

1 и 2 марта в Санкт-Петербурге в отеле «Введенский» в третий раз состоится одно из ключевых событий рекламного рынка Северо-Запада - региональный этап крупнейшего фестиваля рекламы и маркетинга «Серебряный Меркурий». Программа события включает в себя конкурс лучших рекламных проектов, конференцию, круглые столы и семинары с ведущими экспертами отрасли.

Конкурсные работы принимаются до 20 февраля 2017 по блокам: Event, Рromo, Digital, Media, Branding / Design, Public Relations, Creative, Рекламные кампании. В жюри фестиваля войдет более 40 директоров по маркетингу крупнейших компаний-клиентов Северо-Запада и Москвы. Среди них уже подтвердились руководители подразделение таких компаний, как: Пивоваренная компания «Балтика», АК «Россия», ГАЗПРОМ-НЕФТЬ, ЛСР Недвижимость, Банк Санкт-Петербург, Лэнд, Yota, Lexus, Danone Северо-Запад, ФК Зенит, МТС, BIOCAD, Мегафон Северо-Запад и многие другие!

1-2 марта 2017 в отеле “Введенский” вас ждут: публичные защиты лучших рекламных проектов Северо-Запада 2017, большая профессиональная конференция, круглые столы, конкурс «Молодой Меркурий» и торжественная церемония награждения победителей.

Подробная информация с расписанием на сайте: silvermer.ru

Уже открыта регистрация на большую деловую конференцию 2 марта. Регистрация по ссылке: https://silvermer.timepad.ru/event/445459/

Кроме того, в рамках деловой программы в рамках деловой программы мпройдет круглый стол на тему "Пиар благотворительности или благотворительность для пиара?", в которой примут участие представители ведущих фондов Петербурга, а также социально-ответственный бизнес. Регистрация на круглый стол по ссылке: https://silvermer.timepad.ru/event/445870/