Брендинг

Premiolla - удовольствие во вкусе

Premiolla - удовольствие во вкусе

Команда BREAD agency выпустила совершенно новый бренд производителя итальянских мягких сыров в России. В рамках комплексного проекта была разработана платформа и визуальная идентификация корпоративного бренда, архитектура портфеля торговых марок для различных ценовых сегментов и аудиторий, — от нейминга до логотипа и цветографической концепции упаковки.

ООО «Артель» — российская компания, которая изготавливает различные виды сыров по традиционным итальянским рецептам на самом современном европейском оборудовании.

Перед агентством была поставлена задача разработать зонтичный бренд производителя, способный накрыть все рынки, на которые планирует выйти клиент: мягкие и полутвердые сыры, парма и различные итальянские антипасти. Для клиента было важно отразить итальянское качество продукции, ведь за него отвечают профессиональные технологи из региона Умбрия в Италии.

Для реализации поставленной задачи команда  BREAD agency  искала вдохновение в итальянской кухне, в ее гастрономических изысках, а также в том, что итальянцы ценят выше всего, — в удовольствии. Именно на удовольствии мы решили выстраивать позицию бренда и его коммуникации.

Перед агенством стояли следующие задачи: аргументировать добавленную стоимость на продукт и разработать название, которое будет ассоциироваться у потребителей с итальянским вкусом, удовольствием и одновременно с высоким премиальным качеством, — PREMIOLLA.

Любовь к сыру может быть безграничной. А все благодаря впечатляющему разнообразию сортов и способности придать самым простым и привычным блюдам неповторимый, пикантный и совершенный вкус. Культура потребления сыра в нашей стране постоянно возрастает, открывая перед отраслью сырного производства прекрасные перспективы.

Преимущество компании «Артель» состоит в том, что она производит широкую линейку итальянских сыров, которые на сегодняшний день не представлены на полках российских магазинов. Это обстоятельство стало импульсом для разработки названий товарных брендов различных ценовых и продуктовых сегментов.

Развивать культуру потребления сыра в России ООО «Артель» начинает с разработанной нами торговой марки итальянских мягких сыров CHEESELLI.

Что, если не сыр, способно так метко затронуть наши вкусовые рецепторы, довести до совершенства любимое блюдо, дополнить и раскрыть вкус других продуктов и напитков? Что, если не сыр, может быть и основным блюдом, и дополнением к нему, и десертом?

Нам хотелось визуализировать концепцию удовольствия с помощью аппетитных изображений, возбуждающих аппетит покупателей прямо у магазинных полок. Характер Италии и всеобщую любовь к итальянской кухне нам удалось передать в лаконичных слоганах на итальянском языке, которые придают упаковке благородный, премиальный характер.

Мягкий сыр — один из основных продуктов в корзине современного покупателя, который следит за трендами правильного питания и здорового образа жизни. Поэтому в дизайне упаковки мы использовали порционный подход к подаче информации об энергетической ценности, тем самым реализуя образовательную миссию компании и помогая покупателям сделать выбор в пользу CHEESELLI.

Сыр — это благородный продукт. Воспитать хороший вкус к сыру, научить разбираться в его видах и особенностях — это почти то же, что дать хорошее воспитание ребенку, прививая вкус с детства.

Зонтичный бренд PREMIOLLA — это бренд, созданный с нуля: от портфельной стратегии и платформы до названия и логотипа. Торговая марка мягких итальянских сыров CHEESELLI, для которой мы разработали название, концепцию дизайна упаковки и базовый дизайн и подготовили файлы к печати, уже вышла на рынок с двумя своими первыми продуктами — Mozzarella и Stracchino. Мы ожидаем, что в скором времени компания представит по-настоящему широкий ассортимент сыров — совсем как в Италии!

Структура проекта:

  • Платформа корпоративного бренда
  • Архитектура порфтеля бренда
  • Разработка названия корпоративного бренда
  • Разработка названий товарных брендов
  • Логотип и концепция упаковки
  • Базовый дизайн упаковки

14.02.2017

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