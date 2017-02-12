Креатив до крови в рекламной кампании фестиваля White Square
IX Международный Фестиваль маркетинга и рекламы White Square запустил кампанию с известными рекламистами, снятыми в неожиданных образах. Ключевой метафорой фирменного стиля Фестиваля в этом году стал образ бойцовского ринга.
С 27-29 апреля одна из главных фестивальных площадок Восточной Европы превратится в престижный турнир, на который соберутся профессионалы в области маркетинга и рекламы, чтобы показать свои лучшие работы и померяться силами в честном бою.
«Creativity Wins» -так звучит слоган Фестиваля этого года. Идея кампании – показать рекламистов в образе бойцов в моменты их побед. Ведь реклама – это бой, ежедневное сражение за идеи и их воплощение, за тендеры и фестивальные награды. «White Square» идет дальше и призывает к победе креатива во всех сферах жизни.
Лицами кампании стали признанные эксперты из разных сфер рекламного бизнеса, члены жюри «White Square», обладатели престижных международных наград: Андрей Логвин, Креативный директор студии БОРЩ, Россия; Виталий Быков, Генеральный директор, соучредитель Red Keds, Россия; Дмитрий Аполенис, Креативный директор AIDA Pioneer, Беларусь; Lola Tehver, Директор Эстонской Ассоциации маркетинговых и коммуникационных агентств, Эстония; Владимир Кобец, Креативный директор digital-centric агентства AdPro, Украина; Marko Edfelt, CEO, партнер Satumaa Family Business, Финляндия.
«White Square» - наиболее динамично развивающийся Фестиваль креативности в Восточной Европе. В Фестивале ежегодно принимают участие представители более 25 стран. В 2016 году «White Square» посетили представители авторитетного мирового рейтинга The Gunn Report, которые отметили высокий уровень организации и назвали одним из крупнейших фестивалей Восточной Европы, отметив высокий уровень работ, судейства и организации Фестиваля.
Прием работ открыт на официальном сайте adfest.by. Deadline 7 апреля. На Фестивале пять конкурсов: CREATIVITY, BRANDING, MARKETING, DIGITAL, SOCIAL ADVERTISING.
«White Square» входит в рейтинги креативности рекламных агентств АКМА (Беларусь), ВРК (Украина), АКАК (Россия) во всех сегментах, рейтинг креативности стран Центральной Азии и Азербайджана.
Фирменный стиль и кампанию разработало агентство AIDA Pioneer Branding & Creative. Фотосессия - совместно с дуэтом известных минских фотографов Канаплев+Лейдик.
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