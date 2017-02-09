В сети кофеен "Даблби" появятся стикеры о приключениях стакана

14 февраля в «Даблби» появится набор тематических стикеров — не столько про День всех влюбленных, сердца и обилие красного цвета, сколько про любовь к жизни, к кофе, к гостям сети. Герой всех сюжетов — стакан, который оказывается в разных жизненных ситуациях: от предложения руки и сердца до долгожданного отпуска на море. Все надписи и обыгрывают профессиональные кофейные темы, и универсально применимы в том числе к отношениям.

Анна Цфасман, основатель «Даблби»: «Наконец-то мы сделали что-то действительно милое! Желаем нашим гостям и не только относиться ко всему легко и с юмором. Любите себя, жизнь и окружающих!».

Праздничные стикеры будут раздаваться во всех кофейнях «Даблби» в России и за рубежом. Сейчас в сети, включая Москву, Петербург, города России, Прагу, Ригу, Барселону и Тбилиси — 76 точек, из которых 54 в Москве и 6 — в Петербурге. В течение полугода компания планирует вырасти до 100 кофеен.