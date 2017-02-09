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Toyota продолжает покорение территории спортивного экстрима

Toyota продолжает покорение территории спортивного экстрима

Toyota стала партнером онлайн марафона экстремальных видов спорта Extreme Marathon, организованного австралийским брендом спортивной экипировки Rip Curl.

Марафон проходит с 1 января по 5 апреля 2017 года и состоит из 5-ти этапов, в каждом из которых участникам нужно преодолевать себя: не только выполнять экстремальные спортивные трюки, но и справляться со стихиями природы. Конкурсанты должны пройти все 5 испытаний, снимая минутный видеоотчет о каждом из них. По итогам всех этапов зрители и жюри выбирают лучших и награждают ценными призами, главным из которых является поездка на фрирайд и серфинг в Чили или Португалию.

Каждый этап состязания имеет тематическое задание. Toyota и Rip Curl назвали второй этап, который пройдет с 7 по 17 февраля, «Снежная буря». Задача участников – отправиться в любимое экстремальное место, рассказать о нем пару слов, снять крутой видеоотчет и создать собственную снежную бурю. В преодолении снежного этапа поможет все, что движется по снегу: квадроциклы, снегоходы и, конечно, автомобили.  

Участник, приславший в рамках второго этапа видео с любой символикой Toyota, получит дополнительные 100 баллов. Присутствие любого автомобиля Toyota в видео принесет еще 300 баллов. Автор лучшего ролика с использованием именно Toyota Hilux или Toyota RAV4 получит шанс выиграть поездку на одно из громких спортивных мероприятий с участием команды Toyota, даже если он не пройдет в следующие этапы онлайн марафона.

Официальные автомобили проекта – RAV4 и Hilux – приняли участие в съемках анонсирующего ролика второго этапа. В видео члены жюри конкурса – Кирилл Нагиев (райдер-экстремал, путешественник) и Денис Леонтьев (сноубордист и один из сильнейших джибберов современности, атлет Red Bull) – выполнили показательный трюк. Для поддержки спортивного направления маркетинга Toyota создала новую группу в социальных сетях под названием  Toyota Team Russia.

«Это реально круто, что такой бренд, как Toyota, с нами и хочет приобщать еще больше молодых энтузиастов по всей России к нашему порой нелегкому, но крайне увлекательному делу!» – прокомментировал член жюри Extreme Marathon Денис «Бонус» Леонтьев.

Поддержка марафона Extreme Marathon Rip Curl – уже не первый опыт бренда Toyota на территории экстремального спорта. В 2016 году Toyota стала инициатором проекта «Предельное напряжение», где ведущий Никита Панфилов с помощью своего Toyota Hilux проверял себя в 14-ти экстремальных спортивных дисциплинах, включая автоальпинизм, парапланеризм, рафтинг, паратрайк, виндсерфинг, флайборд и многие другие.

 «Нашему бренду всегда был близок дух преодоления себя, экстрима и здорового соперничества. Именно поэтому мы решили поддержать проект, в котором участники не боятся пойти дальше, чем кажется возможным», –прокомментировала Татьяна Халявская, директор департамента маркетинга ООО «Тойота Мотор».

Телереклама "Снежная буря", бренд: Toyota

Телереклама "Снежная буря", бренд: ToyotaТелереклама "Снежная буря", бренд: ToyotaТелереклама "Снежная буря", бренд: Toyota
Телереклама "Снежная буря", бренд: ToyotaТелереклама "Снежная буря", бренд: ToyotaТелереклама "Снежная буря", бренд: Toyota

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10.02.2017

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