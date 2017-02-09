Toyota продолжает покорение территории спортивного экстрима

Марафон проходит с 1 января по 5 апреля 2017 года и состоит из 5-ти этапов, в каждом из которых участникам нужно преодолевать себя: не только выполнять экстремальные спортивные трюки, но и справляться со стихиями природы. Конкурсанты должны пройти все 5 испытаний, снимая минутный видеоотчет о каждом из них. По итогам всех этапов зрители и жюри выбирают лучших и награждают ценными призами, главным из которых является поездка на фрирайд и серфинг в Чили или Португалию.

Каждый этап состязания имеет тематическое задание. Toyota и Rip Curl назвали второй этап, который пройдет с 7 по 17 февраля, «Снежная буря». Задача участников – отправиться в любимое экстремальное место, рассказать о нем пару слов, снять крутой видеоотчет и создать собственную снежную бурю. В преодолении снежного этапа поможет все, что движется по снегу: квадроциклы, снегоходы и, конечно, автомобили.

Участник, приславший в рамках второго этапа видео с любой символикой Toyota, получит дополнительные 100 баллов. Присутствие любого автомобиля Toyota в видео принесет еще 300 баллов. Автор лучшего ролика с использованием именно Toyota Hilux или Toyota RAV4 получит шанс выиграть поездку на одно из громких спортивных мероприятий с участием команды Toyota, даже если он не пройдет в следующие этапы онлайн марафона.

Официальные автомобили проекта – RAV4 и Hilux – приняли участие в съемках анонсирующего ролика второго этапа. В видео члены жюри конкурса – Кирилл Нагиев (райдер-экстремал, путешественник) и Денис Леонтьев (сноубордист и один из сильнейших джибберов современности, атлет Red Bull) – выполнили показательный трюк. Для поддержки спортивного направления маркетинга Toyota создала новую группу в социальных сетях под названием Toyota Team Russia.

«Это реально круто, что такой бренд, как Toyota, с нами и хочет приобщать еще больше молодых энтузиастов по всей России к нашему порой нелегкому, но крайне увлекательному делу!» – прокомментировал член жюри Extreme Marathon Денис «Бонус» Леонтьев.

Поддержка марафона Extreme Marathon Rip Curl – уже не первый опыт бренда Toyota на территории экстремального спорта. В 2016 году Toyota стала инициатором проекта «Предельное напряжение», где ведущий Никита Панфилов с помощью своего Toyota Hilux проверял себя в 14-ти экстремальных спортивных дисциплинах, включая автоальпинизм, парапланеризм, рафтинг, паратрайк, виндсерфинг, флайборд и многие другие.

«Нашему бренду всегда был близок дух преодоления себя, экстрима и здорового соперничества. Именно поэтому мы решили поддержать проект, в котором участники не боятся пойти дальше, чем кажется возможным», –прокомментировала Татьяна Халявская, директор департамента маркетинга ООО «Тойота Мотор».