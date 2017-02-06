Брендинг

Pecholle - для приятного чаепития

Pecholle - для приятного чаепития

Комплексный проект разработки бренда FMCG для рынков России и Европы.

BREAD agency разработало совершенного новый, яркий и вкусный FMCG бренд — от нейминга, логотипа и цветографической концепции упаковки, до разработки сайта и корпоративной презентации.

Pecholle — это нежное рассыпчатое печенье с сочными начинками, приготовленное с любовью для приятного чаепития!

Печенье производится в Санкт-Петербурге уже более 10 лет, и за это время технологии изготовления были выведены на высочайший уровень. Кондитеры постоянно работают над новыми вкусовыми сочетаниями, однако и традиционные сорта всегда остаются востребованы.         

Миссия компании ООО «Партнер» - производить по-настоящему хорошее печенье, которое будет радовать потребителей своим вкусом и свежестью.

Перед BREAD Agency была поставлена задача дать торговой марке звучное название, которое будет эффективным на российском и европейском рынках. Вдохновившись традициями зарубежных производств и поучаствовав в процессе выпекания печенья на Петербургской фабрике, родилось уникальное и лаконичное название бренда. Команда представила его как иностранного мужчину-кондитера, обаятельного шефа итальянской пекарни, где он колдует над вкусным, рассыпчатым и тающим во рту пеньем. Аромантый кофе и свежезаваренный чай стал для клиента неразделим с печеньем “Pecholle”.

На сегодняшний день рынок кондитерских изделий характеризует высокая конкуренция, поэтому на следующем этапе для бренда была разработана современная, стильная, яркая и заметная концепция дизайна упаковки.

Торговая марка «Pecholle», в сочетании с графическими элементами в дизайне и яркой цветовой дифференциацией, имеет хороший потенциал стать ярким привлекательным брендом и надолго завоевать сердца потребителей как в России, так и за рубежом (дистрибьюция в сраны ЕС)

Пока клиент презентует новую торговую марку на выставке ПродЭкспо 6-10 февраля, команда агентства гордится, что сладкий бренд Pecholle “от и до” разработан в компании BREAD agency.

Структура проекта:

  • Разработка названия
  • Логотип
  • Система фирменного стиля
  • Цветографическая концепция и дизайн упаковки
  • Базовый дизайн упаковки
  • Подготовка к печати
  • Дизайн, верстка и программирование сайта
  • Дизайн и верстка корпоративной презентации

07.02.2017

на печать


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