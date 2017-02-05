Russ Outdoor планирует развивать измерения в out-of-home

Рашид Нежеметдинов назначен на должность Директора по стратегическому маркетингу Russ Outdoor. На новой должности Рашид, сосредоточится на развитии аналитики данных рекламной отрасли и её анализе с целью создания новых технологических инструментов оценки эффективности outdoor коммуникаций.

«Следуя за новыми технологическими возможностями, Russ Outdoor нацелен на максимально полное удовлетворение потребностей клиентов. Big-data предоставляет уникальную возможность создания всесторонней исследовательской базы способной совершить следующий шаг вперед на пути повышения уровня оценки эффективности out-of-home коммуникаций, – говорит Жан Эммануэль де Витт, управляющий директор Russ Outdoor. Я рад приветствовать Рашида Нежеметдинова в качестве директора по стратегическому маркетингу. В новой должности Рашид в полной мере сумеет применить экспертизу и опыт накопленные за более чем за 20 лет успешной работы в исследовательских компаниях и рекламных агентствах».

«Я рад стать частью команды Russ Outdoor, наиболее профессиональной команды отрасли. Развитие исследовательской базы позволит реализовать амбиционные цели, поставленные перед компанией и укрепит позиции Russ Outdoor в качестве лидера отрасли. Убежден, растущий объём данных позволит в ближайшее время задать новые единые отраслевые стандарты и закрепит за компанией звание пионера отрасли», – отметил Рашид Нежеметдинов.

Рашид работает в медиа-бизнесе более двадцати лет. Свою карьеру начинал с позиции менеджера по клиентскому сервису в рекламном агентстве «Партнер». Работал в международных рекламных агентствах Bates/Saatchi&Saatchi, Ogilvy&Mather, Initiative, Universal, специализируясь на медиапланировании. Затем развивал клиентскей сервис в исследовательской компании Gallup AdFact и в рекламном агентстве FCB/MA. В разное время занимал должности Директора по стратегическому планированию в Kinetic Россия, Директора по маркетингу Gallery, Директора по исследованиям и развитию Posterscope Russia, Директора по развитию медийных продуктов коммуникационной группы Dentsu Aegis Network Russia