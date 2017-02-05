Новости компаний

Russ Outdoor планирует развивать измерения в out-of-home

Russ Outdoor планирует развивать измерения в out-of-home

Рашид Нежеметдинов назначен на должность Директора по стратегическому маркетингу Russ Outdoor. На новой должности Рашид, сосредоточится на развитии аналитики данных рекламной отрасли и её анализе с целью создания новых технологических инструментов оценки эффективности outdoor коммуникаций.

«Следуя за новыми технологическими возможностями,  Russ Outdoor нацелен на максимально полное удовлетворение потребностей клиентов. Big-data предоставляет уникальную возможность создания всесторонней исследовательской базы способной совершить следующий шаг вперед на пути повышения уровня оценки эффективности out-of-home коммуникаций, – говорит Жан Эммануэль де Витт, управляющий директор Russ Outdoor. Я рад приветствовать Рашида Нежеметдинова  в качестве директора по стратегическому маркетингу. В новой должности Рашид в полной мере сумеет применить экспертизу и опыт накопленные за более чем за 20 лет успешной работы в исследовательских компаниях и  рекламных агентствах».

«Я рад стать частью команды Russ Outdoor, наиболее профессиональной команды  отрасли. Развитие исследовательской базы позволит реализовать амбиционные цели, поставленные перед компанией и укрепит позиции Russ Outdoor в качестве лидера отрасли. Убежден,  растущий  объём данных позволит в ближайшее время задать новые единые отраслевые стандарты и закрепит за компанией звание пионера отрасли», – отметил Рашид Нежеметдинов.

Рашид работает в медиа-бизнесе более двадцати лет. Свою карьеру начинал с позиции менеджера по клиентскому сервису в рекламном агентстве «Партнер». Работал в международных рекламных агентствах Bates/Saatchi&Saatchi, Ogilvy&Mather, Initiative, Universal, специализируясь на медиапланировании. Затем развивал клиентскей сервис в исследовательской компании Gallup AdFact и в рекламном агентстве FCB/MA. В разное время занимал должности Директора по стратегическому планированию в Kinetic Россия, Директора по маркетингу  Gallery, Директора по исследованиям и развитию Posterscope Russia, Директора по развитию медийных продуктов коммуникационной группы Dentsu Aegis Network Russia 

06.02.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Почему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутациюПочему нативная реклама не только кормит СМИ, но и портит им репутацию
Разбираемся на примере кейса «Медузы», «Эха Москвы» и «Слона» в том, какие подводные камни может таить в себе такой популярный рекламный формат, как нативка, и отличается ли она хоть чем-то от широко известной с 90-х годов джинсы.
В глянце только юношиВ глянце только юноши (1)
Пока феминистки борются за равноправие, мужчины занимают рабочие места, традиционно считавшиеся женскими. О том, как молодые люди теснят женщин из модных журналов и косметических брендов, читайте в материале «Газеты.Ru».
Пивоварам прописали новую диетуПивоварам прописали новую диету
Запрет на производство и оптовую продажу пива в пластиковой таре емкостью более 1,5 литров вступил в силу с 1 января 2017 года. С магазинных прилавков 2-2,5-литровые бутылки исчезнут через полгода. Есть и другие новшества. В частности, не допускается продажа пива дистанционно и без документа со штрих-кодом ЕГАИС. Эти перемены могут еще более осложнить ситуацию на алкогольном рынке России, который в последние годы демонстрирует отрицательную динамику.
Приручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в КитаеПриручить дракона. Особенности цифрового маркетинга в Китае
В Китае более 720 миллионов человек активно пользуются интернетом, и эта цифра растет буквально каждый день. 690 миллионов китайцев имеют аккаунты в соцсетях, из них более 560 миллионов выходят в онлайн с мобильных телефонов. Неудивительно, что Digital marketing — один из ключевых инструментов продвижения товаров и услуг в Поднебесной. Как еще можно завоевать рынок самой многонаселенной страны мира
Телеканалы группы &quot;Цифровое телевидение&quot; – лидеры...Телеканалы группы "Цифровое телевидение" – лидеры... (1)
Институт современных медиа (MOMRI) на основе рейтингов компании Mediascope составил список холдингов с самой большой аудиторией неэфирного ТВ. По итогам 2016 года тематические телеканалы, созданные ВГТРК, лидируют по популярности у зрителей России.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

06.02.2017 - 15:38
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация