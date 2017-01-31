В Москве пройдет Зелёный марафон "Бегущие сердца"

28 мая 2017 года Фонд помощи детям «Обнажённые сердца» совместно со Сбербанком проведёт первый благотворительный Зелёный марафон «Бегущие сердца».

Цель мероприятия — сбор пожертвований для расширения проекта Ранней помощи для маленьких детей с нарушениями развития и членов их семей. Проект станет частью программы Фонда «Каждый ребёнок достоин семьи». Все средства, привлеченные в ходе Зелёного марафона «Бегущие сердца», будут перечислены в Фонд «Обнажённые сердца».

«Со дня своего основания Сбербанк — это не только финансовый, но и социальный институт. В 2016 году, в год своего 175-летия, Сбербанк укрепил свои позиции как социально ответственная компания, — рассказывает Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. — Мы сделали проект «Искусство сохранять», благодаря которому тысячи людей бесплатно посетили музеи по всей стране. Кроме того, начали развивать проект «Особенный банк»— экосистему продуктов и сервисов для клиентов с инвалидностью, построенную с чутким вниманием к их жизненным сценариям и потребностям. В 2017 году мы продолжим развивать инклюзивные и социальные проекты Сбербанка. Совместный с Фондом «Обнажённые сердца» забег в Москве позволит нам удвоить силы, соединить наш опыт с опытом Фонда, вывести Зелёный марафон на новый уровень».

«За годы проведения наш забег вырос и стал важной платформой для привлечения внимания к работе Фонда по развитию служб поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями развития, — отметила основатель Фонда «Обнажённые сердца» Наталья Водянова. — В лице Сбербанка мы счастливы обрести сильного партнёра, который разделяют наши ценности в отношении здорового образа жизни и бега со смыслом. Ранняя помощь детям с особенностями развития — залог их полноценной жизни. Для участников забега важнее всего — добежать до финиша. Для ребёнка с особенностями развития — получить поддержку на старте!».

Забег пройдет на Воробьёвых горах, его участники смогут выбрать одну из трёх дистанций: 3 км, 10 км и 21,1 км. Зелёный марафон «Бегущие сердца» является инклюзивным и предлагает отдельный соревновательный зачёт на дистанцию 10 км: для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), пользующихся инвалидной коляской.

Девиз мероприятия — #БежимСоСмыслом.

Регистрация участников откроется в феврале 2017 года. Подробная информация о забеге — на официальном сайте http://runninghearts.ru.

Первый Зелёный марафон Сбербанка прошёл в 2012 году. За пять лет его участниками стали более 500 тыс. человек. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты и дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему», присуждаемой Оргкомитетом «Сочи 2014» за вклад в устойчивое развитие страны.

В прошлом году Зелёный марафон объединил 45 городов России, расположенных в 11 часовых поясах страны, а также Белоруссию, Казахстан, Турцию и Хорватию. Количество участников забега составило более 75 тысячи человек, гостей — почти 140 тысяч человек. Проект установил российский рекорд как спортивно-массовое мероприятие, проходящее в наибольшем количестве городов в течение одного светового дня.

Благотворительный забег «Бегущие сердца» был организован Натальей Водяновой, Полиной Киценко и Фондом помощи детям «Обнажённые сердца» в 2015 году. За это время в забеге приняло участие более 12 000 человек. За два года организаторам, спонсорам и участникам общими усилиями удалось собрать 50 млн. рублей, которые были в полном объеме перечислены в Фонд помощи детям «Обнажённые сердца».

В забегах 2015 и 2016 года приняло участие рекордное количество олимпийских и паралимпийских чемпионов, звезд театра и кино, журналистов, бизнесменов, а также корпоративных беговых команд крупных компаний, прессы и телевидения. В 2016 году на старт вышло более 30 олимпийских призёров, что позволило зарегистрировать два рекорда России: «Наибольшее количество призеров олимпийских игр, участвующих в забеге» и «Забег с участием призеров олимпийских игр с наибольшим совокупным количеством медалей».